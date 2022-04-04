Valentino показав, як створювалася сукня Бейонсе для церемонії Оскар-2022

У Velentino опублікували знімки, як створювалося жовте плаття для Бейонсе / Фото: Valentino, Колаж: Сьогодні

Раніше ми розповідали, які розкішні вбрання вибрали голлівудські знаменитості для червоної доріжки 94-ї церемонії вручення премій "Оскар", яка відбулася в ніч проти 28 березня у Лос-Анджелесі.

Креативний директор бренду Valentino вирішив показати процес створення самої жовтої кастомізованої сукні від-кутюр для Бейонсе. У ній співачка постала на церемонії.

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Бейонсе на червоній доріжці Оскара-2022 / Фото: instagram.com/beyonce

У своєму акаунті П'єрпаоло Піччолі опублікував чудові фото артистки в шикарній сукні-бюстьє з кейпом-шлейфом.

Бейонсе на червоній доріжці Оскара-2022 / Фото: Valentino

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Вбрання було створено в єдиному екземплярі для Бейонсе. Також майстри ательє Valentino Haute Couture створили кастомізовану етикетку з написом імені співачки та назвою бренду.

Процес створення сукні для Бейонсе / Фото: instagram.com/pppiccioli

Таке є тільки в мене, – так співачка може говорити всім подругам.

Процес створення сукні для Бейонсе / Фото: instagram.com/pppiccioli

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Доповнила образ зірка сумкою у вигляді тенісного м'яча Judith Lieber, вартість 3995 доларів, рукавичками в тон сукні, на які одягла 35-каратне рожеве кільце Schwartz та діамантові сережки вагою 150 карат.

Бейонсе на червоній доріжці Оскара-2022 / Фото: instagram.com/pppiccioli

Процес створення сукні для Бейонсе / Фото: instagram.com/pppiccioli

Ювеліри оцінюють прикраси, в яких Бейонсе з'явилася на Оскарі загальною вартістю 9 мільйонів доларів. Queen Bey може собі дозволити!

Процес створення сукні для Бейонсе / Фото: instagram.com/pppiccioli

Також ми розглядали найдивніші наряди церемонії "Оскар-2022" і сміялися з традиційних мемов після події .