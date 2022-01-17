У стилі 1990-х років: Белла Хадід в сукні з відкритою спиною і з леопардовою сумкою

Белла Хадід в сукні з відкритою спиною на вечірці в стилі 90-х років / Фото: Колаж: Сьогодні
Стиль 90-х повертається, про це говорять усі стилісти та модні експерти. Але для деяких знаменитостей він нікуди і не йшов. У тому числі це стосується і Белли Хадід, яка давно відома своєю любов'ю до старих трендів.
Популярна 25-річна модель Белла Хадід, якій частенько дістається за неоднозначні образи у стилі минулих років, знову здивувала шанувальників вибором вбрання. Дівчина одягла сміливу синтетичну сукню з голою спиною та асиметричним низом, зібрала волосся і доповнила лук модною цього сезону леопардовою сумкою.
Екстравагантний образ цього разу модель приміряла не просто так, а з нагоди дня народження подруги. В Instagram знаменитості з'явилася карусель яскравих фотографій серед близьких друзів.
Загалом стиль моделі нагадував моду шкільних випускних кінця 90-х та початку 00-х, як і її подруг. Судячи з фото, вечірка була сповнена веселощів і яскравих конфетті, і ніхто з гостей не сумував.
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