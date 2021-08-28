У Росії до Тілля Ліндеманна прийшла поліція. Силовики влаштували допит (фото)

Силовики в штатському зайшли в номер до артиста, щоб "поговорити" з солістом Rammstein / Фото: колаж "Сьогодні"
Вночі, 28 серпня, до соліста Rammstein Тілля Ліндеманна, який зараз знаходиться в Росії, приїхали силовики – вони проводили слідчії дії.
Про це повідомили постояльці комплексу відпочинку "Завидово" Telegram-каналу "Обережно, новини".
За їх словами, силовики в цивільному зайшли в номер до артиста, щоб "поговорити". На даному етапі невідомо про що хотіли поговорити з Ліндеманном.
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"Російські силовики провели сьогодні вночі слідчі заходи у соліста групи Rammstein. Причини візиту оперативників поки невідомі. За підсумками слідчих дій було затримано одного з представників Rammstein – після конфлікту з силовиками", – повідомляє Telegram-канал Baza.
Соліст Rammstein зараз знаходиться в Конаковському районі, Тверської області. За словами очевидців, саме там він повинен був дати концерт на підтримку партії "Батьківщина". Пізніше, 4 і 5 вересня, артист повинен виступити на фестивалі "Спаська вежа".
Що відомо про фестиваль
Фестиваль "Спаська вежа" – музично-театралізована вистава, що поєднує військову, класичну, народну та естрадну музику, парадні дефіле військових оркестрів з різних країн і танцювальні шоу, показові виступи зі зброєю, лазерні та піротехнічні ефекти.
Раніше ми повідомляли, що:
- Тілля Ліндеманна підозрюють в романі зі Світланою Лободою. Артисти часто проводять час разом, а недавно співачка знялася в кліпі Frau und Mann. Крім того, LOBODA часто підігріває чутки про відносини з лідером Rammstein.
- У минулому році фронтмен німецької групи Rammstein Тілль Ліндеманн після концерту в Києві вирушив в Прип'ять.