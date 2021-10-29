У Малайзії винайшли перший у світі унісекс-презерватив. Розповідаємо, що це (фото)

Перший унісекс презерватив у світі / Фото: пресслужба

Гінеколог із Малайзії Джон Тан Ін Чінь створив перший у світі унісекс-презерватив. Він кріпиться за допомогою клею або до піхви, або до пенісу.

Клей нанесений лише на один бік презервативу Wondaleaf, таким чином його можна перевернути і використовувати на гендерно-різних геніталіях.

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Унісекс-презерватив Wondaleaf / Фото: пресслужба

Сам продукт створений з тонкого, міцного та водонепроникного поліуретанового матеріалу, який переважно використовують у медицині для перев'язки ран.

Доктор Тан Ін Чінь стверджує, що презерватив не помітний під час використання. Гінеколог вважає, що його винахід здатний покращити сексуальне здоров'я жителів Малайзії, а згодом зайняти одне з важливих місць серед звичних засобів контрацепції.

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В упаковці Wondaleaf знаходиться два презервативи та два пакетики лубриканта на водяній основі. Вартість такого набору становить 14,99 рінггіту – це близько 100 гривень.

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Творці подбали про споживачів та випустили кілька відео-інструкцій про те, як користуватись презервативом. Подивитися ролики можна лише тим, кому виповнилося 18 років.

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