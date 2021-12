У скарбничку майбутніх алкотрипів: найкращі бари світу за версією World's 50 Best Bars

Рейтинг World's 50 Best Bars назвав найкращі бари у 2021 році / Фото: Колаж: Сьогодні

На щорічній міжнародній церемонії World's 50 Best Bars назвали найкращі бари світу. До престижного списку потрапило 50 закладів, які ви можете відвідати у будь-який час. Але ось що варто знати перед новорічною поїздкою до 5 екзотичних країн.

7 грудня у Лондоні у концертному залі Roundhouse відбулася щорічна церемонія нагородження Найкращих барів світу. Дуже символічно, що найкращим із найкращих у 2021 році став лондонський бар The Connaught Bar. Він одержує це звання вже другий рік поспіль. Друге місце у списку зайняв також лондонський бар Tayēr + Elementary. Третє дісталося бару Paradiso, який знаходиться в Барселоні.

Connaught Bar – найкращий бар за версією World's 50 Best Bars / Фото: Инстаграм

Також у церемонії відзначили інші бари, які отримали спеціальні нагороди: бар THUNDERBOLT з Лос-Анджелеса отримав премію One To Watch від Campari, а RE з Сіднея — Sustainable Bar ("Бар сталого розвитку") від Ketel One. Спецнагороду "Ікона індустрії" отримав РЕМІ САВАЖ з Парижу.

РЕМІ САВАЖ із Парижа отримав спецнагороду "Ікона індустрії" / Фото: открытые источники

Найкращі бари визначали близько 540 членів академії. Також організатори задіяли 20 нових членів академії із недорепрезентованих регіонів світу.

Повний список найкращих барів світу у 2021 році

Connaught Bar , Лондон, Велика Британія

, Лондон, Велика Британія Tayēr + Elementary , Лондон, Велика Британія

, Лондон, Велика Британія Paradiso , Барселона, Іспанія

, Барселона, Іспанія The Clumsies , Афіни, Греція

, Афіни, Греція Florería Atlántico , Буенос Айрес, Аргентина — Найкращий бар Південної Америки

, Буенос Айрес, Аргентина — Найкращий бар Південної Америки Licorería Limantour , Мехіко, Мексика — Кращий бар Північної Америки

, Мехіко, Мексика — Кращий бар Північної Америки Coa , Гонконг — Кращий бар Азії

, Гонконг — Кращий бар Азії El Copitas , Санкт-Петербург, Росія

, Санкт-Петербург, Росія Jigger & Pony , Сінгапур

, Сінгапур Katana Kitten , Нью-Йорк, США

, Нью-Йорк, США Two Schmucks , Барселона, Іспанія

, Барселона, Іспанія Hanky Panky , Мехіко, Мексика

, Мехіко, Мексика Insider Bar , Москва, Росія

, Москва, Росія Baba au Rum , Афіни, Греція

, Афіни, Греція Manhattan , Сінгапур

, Сінгапур Atlas, Сінгапур

Zuma , Дубай, ОАЕ — Кращий бар Близького Сходу та Африки

, Дубай, ОАЕ — Кращий бар Близького Сходу та Африки The SG Club , Токіо, Японія

, Токіо, Японія Drink Kong , Рим, Італія

, Рим, Італія 1930 , Мілан, Італія

, Мілан, Італія Presidente , Буенос-Айрес, Аргентина

, Буенос-Айрес, Аргентина Maybe Sammy , Сідней, Австралія

, Сідней, Австралія Cantina OK! , Сідней, Австралія

, Сідней, Австралія Salmon Guru , Мадрид, Іспанія

, Мадрид, Іспанія Handshake Speakeasy , Мехіко, Мексика

, Мехіко, Мексика No Sleep Club , Сінгапур

, Сінгапур Camparino in Galleria , Мілан, Італія

, Мілан, Італія Cafe La Trova , Майамі, США

, Майамі, США Little Red Door, Париж, Франція

Париж, Франція Dante , Нью-Йорк, США

, Нью-Йорк, США Kwant , Лондон, Велика Британія

, Лондон, Велика Британія Bar Benfiddich , Токіо, Японія

, Токіо, Японія Tres Monos , Буенос-Айрес, Аргентина

, Буенос-Айрес, Аргентина Attaboy , Нью-Йорк, США

, Нью-Йорк, США Lucy's Flower Shop , Стокгольм, Швеція

, Стокгольм, Швеція Mo Bar, Сінгапур

Sips , Барселона, Іспанія

, Барселона, Іспанія Baltra Bar , Мехіко, Мексика

, Мехіко, Мексика Sober Company , Шанхай, Китай

, Шанхай, Китай Tjoget , Стокгольм, Швеція

, Стокгольм, Швеція Epic , Шанхай, Китай

, Шанхай, Китай Charles H , Сеул, Південна Корея

, Сеул, Південна Корея Tippling Club , Сінгапур

, Сінгапур Above Board , Мельбурн, Австралія

, Мельбурн, Австралія Galaxy Bar , Дубай, ОАЕ

, Дубай, ОАЕ Re , Сідней, Австралія

, Сідней, Австралія Sidecar , Нью-Делі, Індія

, Нью-Делі, Індія Union Trading Company , Шанхай, Китай

, Шанхай, Китай Darkside , Гонконг, Китай

, Гонконг, Китай Quinary, Гонконг, Китай

