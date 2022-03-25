Вдесяте! Нова порція мемів про Чорнобаївку, які "облетіли" Instagram та Facebook

Меми про Чорнобаївку / Фото: Колаж: Сьогодні

Вночі 24 березня сталося те, чого чекала вся Україна! ЗСУ вдесяте знищили техніку окупантів у Чорнобаївці на Херсонщині. "Сьогодні" покажуть порцію нових мемів, присвячених ювілейному 10-му "випуску". Враховуючи бездарність армії РФ, це не остання тематична добірка про село…

Реклама

Реклама

Реклама

Якщо набридло боятися та потрібно терміново підняти настрій (а не тиск), рекомендуємо телеграм-канал валерьянка АРЕСТОВИЧА.

Дивіться також:

Розчулять кожного: ЗСУ та тероборона рятують тварин під обстрілами – 10 фото

До сліз: 15 фото дітей, які втомилися від війни та хочуть миру