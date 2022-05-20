У Чехії змінили правила для переселенців – чим прийдеться жертвувати українцям

Нововведення для переселенців у Чехії / Фото: Колаж: Сьогодні

Чехія – одна з країн, куди емігрували українці під час вторгнення РФ. На третій місяць війни в Україні глава МВС Віта Ракушана, повідала про зміни у фінансовій виплаті та терміні видачі тимчасового захисту. Про нововведення з посиланням на її заяву пише чеське видання Dennik.

Фінансова виплата: українцям, які отримали безкоштовне житло та гуманітарну допомогу, не будуть нараховувати фінансову допомогу 5 тис. крон (приблизно $200). Для отримання коштів необхідно проживати на території Чехії.

Реклама

Тимчасовий захист: термін розгляду заявки на отримання тимчасового захисту збільшиться до 60 днів, водночас українці мають повідомити про зміну місця проживання з 15 до 3 днів.

Вам буде корисно почитати про чат-бот Handy Friends для переселенців за кордоном з корисною інформацією та чи чи можна повернутись в Україну зі статусом тимчасового захисту.