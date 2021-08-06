Дізнайтеся щасливе число дня: прогноз нумеролога на 6 серпня

Нумеролог Айсулу Ахімова дала прогноз на 6 серпня / Фото: скриншот
Дізнайтеся щасливе число дня на сьогодні, 6 серпня.
- Цифра дня – 19
- Колір дня – червоний
- Число удачі – 1
У головних плюсах дня цілеспрямованість і харизма. При цьому мінуси дня несуть марнославство, гординю. В основі дня уникати розкиду енергії і правильно розставляти пріоритети.
У питаннях краси і фітнесу – корисний буде догляд за руками. У випадку охорони здоров'я – уразливі очі.
Завершуючи прогноз темою бізнесу і інвестиції, благодійність і акції милосердя, добра повинні бути сьогодні в пріоритеті.
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Тим часом ми дізналися, коли в 2021 році планети рухаються у зворотний бік і чим це небезпечно для землян. До ретроградного Сатурну, який почав свій зворотний хід 23 травня, приєдналася ще одна планета – 29 травня настала чергова фаза ретроградного Меркурія в 2021 році. І триватиме все це до жовтня, тому запасіться терпінням!
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