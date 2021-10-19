Дізнайтеся щасливе число дня: прогноз нумеролога на 19 жовтня

Нумеролог Айсулу Ахімова / Фото: скриншот

Дізнайтеся щасливе число дня на сьогодні, 19 жовтня.

Цифра дня – 16,

Колір дня – фіолетовий, ліловий і бузковий,

Число удачі – 7.

У головних плюсах дня оптимізм, увага до деталей, при цьому мінуси дня несуть егоїзм, безтурботність. В основі дня вміння бачити красу в дрібницях

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У питаннях краси і фітнесу добре переглянути раціон харчування, а також зістригти кінчики волосся. У випадку охорони здоров'я уразливі шлунок і грудна клітка.

Завершуючи прогноз темою бізнесу і інвестиції, вносьте корективи в роботу і обговорюйте сміливі ідеї колективно. Питання позик краще відкласти. Також раніше ми писали, як почнеться і пройде наступний тиждень, складно буде без емоцій вирішувати якісь справи, а запальність часто стоятиме на заваді діалогу. Читайте гороскоп на тиждень 18-24 жовтня: всі знаки зодіаку.

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А ще не забувайте дбати про своє здоров'я, восени це особливо актуально і для дорослих, і для дітей.

Раніше ми писали, чи можна заразитися коронавірусом від тварин.