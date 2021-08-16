Дізнайтеся щасливе число дня: прогноз нумеролога на 16 серпня

Нумеролог Айсулу Ахімова дала прогноз на 16 серпня / Фото: скриншот
Дізнайтеся щасливе число дня на сьогодні, 16 серпня.
- Цифра дня – 20
- Колір дня – помаранчевий, коричневий і шоколадний
- Число удачі – 2
У головних плюсах дня енергія, швидкість реакції і чарівність. При цьому мінуси дня несуть негативні руйнівні емоції і обман. В основі дня внутрішній спокій і прагнення до балансу.
У питаннях краси і фітнесу корисно очищення лімфи. Вітаються масаж. У випадку охорони здоров'я вразлива печінка і кровоносна система.
Завершуючи прогноз темою бізнесу і інвестиції, серйозні справи краще скасувати, а невеликі покупки для кухні та ванни порадують надовго.
Читайте також:
- Чоловіки яких знаків зодіаку найвірніші: їх всього три
- Який знак зодіаку найбільш непередбачуваний
- Кава по гороскопу: 12 варіантів для кожного знака зодіаку
- Східний гороскоп на 2021 рік Бика для всіх знаків по роках
Тим часом ми дізналися, коли в 2021 році планети рухаються у зворотний бік і чим це небезпечно для землян. До ретроградного Сатурну, який почав свій зворотний хід 23 травня, приєдналася ще одна планета – 29 травня настала чергова фаза ретроградного Меркурія в 2021 році. І триватиме все це до жовтня, тому запасіться терпінням!
А щоб ваше літо стало для вас по-справжньому незабутнім, заглядайте в 10 лайфхаків.