Дізнайтеся щасливе число дня: прогноз нумеролога на 13 серпня

Нумеролог Айсулу Ахімова дала прогноз на 13 серпня / Фото: скриншот
Дізнайтеся щасливе число дня на сьогодні, 13 серпня.
- Цифра дня – 17
- Колір дня – бірюза
- Число удачі – 8
У головних плюсах дня правильно сформовані думки і глибина свідомості. При цьому мінуси дня несуть порожні розмови, обман і азарт. В основі дня креатив і творчість.
У питаннях краси і фітнесу добре оновити свій стиль, змінити стрижку. У випадку охорони здоров'я – будуть уразливі органи зору і слуху.
Завершуючи прогноз темою бізнесу і інвестиції, відкладіть імпульсивні покупки і спонтанні рішення.
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Тим часом ми дізналися, коли 2021 року планети рухаються у зворотний бік і чим це небезпечно для землян. До ретроградного Сатурну, який почав свій зворотний хід 23 травня, приєдналася ще одна планета – 29 травня настала чергова фаза ретроградного Меркурія 2021 року. І триватиме все це до жовтня, тому запасіться терпінням!
А щоб ваше літо стало для вас по-справжньому незабутнім, заглядайте в 10 лайфхаків.