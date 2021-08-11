Дізнайтеся щасливе число дня: прогноз нумеролога на 11 серпня

Нумеролог Айсулу Ахімова дала прогноз на 11 серпня / Фото: скриншот
Дізнайтеся щасливе число дня на сьогодні, 11 серпня.
- Цифра дня – 15
- Колір дня – синій
- Число удачі – 6
У головних плюсах дня уважність і великодушність. При цьому мінуси дня несуть спокуси і жадібність. В основі дня аналіз інформації і стабільність.
У питаннях краси і фітнесу – йога і дихальні вправи будуть дуже до речі. У випадку охорони здоров'я будуть уразливі підшлункова залоза і шлунок.
Завершуючи прогноз темою бізнесу та інвестицій, зустрічі та переговори добре пройдуть до 15 годин дня.
Читайте також:
- Чоловіки яких знаків зодіаку найвірніші: їх всього три
- Який знак зодіаку найбільш непередбачуваний
- Кава по гороскопу: 12 варіантів для кожного знака зодіаку
- Східний гороскоп на 2021 рік Бика для всіх знаків по роках
Тим часом ми дізналися, коли в 2021 році планети рухаються у зворотний бік і чим це небезпечно для землян. До ретроградного Сатурну, який почав свій зворотний хід 23 травня, приєдналася ще одна планета – 29 травня настала чергова фаза ретроградного Меркурія в 2021 році. І триватиме все це до жовтня, тому запасіться терпінням!
А щоб ваше літо стало для вас по-справжньому незабутнім, заглядайте в 10 лайфхаків.