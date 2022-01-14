Як різати цибулю та не плакати – вчені знайшли спосіб

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І прекрасні господині, які захоплено складають меню на старий Новий рік 2022, і аматори на кухні добре знають, наскільки болючим може бути подрібнення цибулі, особливо для людей з чутливими очима. Позбавляючи кухарів від носіння спеціальних захисних окулярів, у Великобританії та Сполучених Штатах випускають новий різновид "безслізної" цибулі під назвою Sunions.

Sunions, яка незабаром пропонуватимуться у Waitrose, є результатом 30-річних досліджень. Овощ, що продається як перша в Америці солодка цибуля "без сліз", має постійно м'яку і хрумку текстуру і сертифікований як "безслізний" Центром сенсорної оцінки Університету штату Огайо.

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Менеджер із закупівель Waitrose Пол Бідвелл поділився:

Ми розуміємо, наскільки привабливою для наших клієнтів є цибуля без сліз, тому раді запустити Sunions у вибраних магазинах і через Waitrose.com. Вона ідеально підходить для того, щоб проводити час на кухні без сліз. Солодощі цього виду цибулі додадуть смак різним стравам, від салатів до гарячих.

Цибуля вже доступна в деяких місцях у США, Sunions буде запущена через Waitrose у Великій Британії 18 січня. А згодом дійде до інших країн.

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