Сирно-банановий десерт – рецепт некалорійного і максимально смачного смаколика

Сирно-банановий десерт / Фото: instagram.com/golo.vach1717/
Якщо ви обожнюєте все, де є сир, і тим паче десерти, то просто зобов'язані спробувати це диво. Сирно-банановий десерт готується максимально швидко, інгредієнти для нього доступні. До того ж його ніяк не назвеш калорійним. У цьому рецепті є шоколад, але можна обійтися і без нього, замінивши його улюбленими горіхами. Де максимально вигідно купити продукти для пікніка – читайте в цьому матеріалі.
Сирно-банановий десерт: рецепт
Інгредієнти
- Сир 9% – 400 г
- Банан -1 шт.
- Молоко – 6 ст. л.
- Гіркий шоколад – 80 г
- Вівсяні пластівці – 60 г
Спосіб приготування
- Змішати сир, подрібнені пластівці, перемішати.
- У гаряче молоко додати шоколад і розтопити. Залити в сирну суміш. Якщо любите солодке, можна додати мед, добре перемішати.
- Викласти суміш на харчову плівку і розподілити квадрат, покласти всередину банан і сформувати за допомогою плівки ковбаску.
- Покласти в холодильник на 30 хвилин. Прикрасити.
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