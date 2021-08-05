Сирно-банановий десерт – рецепт некалорійного і максимально смачного смаколика

У цьому рецепті є шоколад, але приготувати цей десерт можна і без нього, замінивши його горіхами. Головне – це хороший сир і неперезрілі банани. На його приготування вам знадобиться трохи більше 30 хвилин

Сирно-банановий десерт / Фото: instagram.com/golo.vach1717/

Якщо ви обожнюєте все, де є сир, і тим паче десерти, то просто зобов'язані спробувати це диво. Сирно-банановий десерт готується максимально швидко, інгредієнти для нього доступні. До того ж його ніяк не назвеш калорійним. У цьому рецепті є шоколад, але можна обійтися і без нього, замінивши його улюбленими горіхами. Де максимально вигідно купити продукти для пікніка – читайте в цьому матеріалі.

Сирно-банановий десерт: рецепт

Інгредієнти

Реклама

Сир 9% – 400 г

Банан -1 шт.

Молоко – 6 ст. л.

Гіркий шоколад – 80 г

Вівсяні пластівці – 60 г

Спосіб приготування

Змішати сир, подрібнені пластівці, перемішати. У гаряче молоко додати шоколад і розтопити. Залити в сирну суміш. Якщо любите солодке, можна додати мед, добре перемішати. Викласти суміш на харчову плівку і розподілити квадрат, покласти всередину банан і сформувати за допомогою плівки ковбаску. Покласти в холодильник на 30 хвилин. Прикрасити.

А з відео дізнаєтеся, як приготувати кіш з тунцем і шпинатом для смачного обіду.

Тут знайдете 3 рецепти сирного пудингу для сніданку.