Шапки-біні, панами і хустки: 8 не нудних головних уборів на осінь і зиму

Трендові шапки сезону осінь-зима 2021 / Фото: Zara, stradivarius.com, ruslanbaginskiy.ua
Давайте з'ясуємо одну річ: 2021-й рік офіційно став роком нашарування, надмірності і надто яскравих речей. Застрягши в дома на більшу частину 2020 року, модниці жадали надіти на себе все і відразу, вихваляючись кожною новою річчю, яку вони купили онлайн під час карантину. Дивлячись на колекції дизайнерів після Тижнів моди стає зрозуміло, що ця тенденція продовжиться і в 2022 році.
Головні убори не стали винятком. Ми підібрали 5 найстильніших варіантів шапок сезону осінь-зима 2021, без яких не обійтися в негоду.
Панами
Панами або капелюхи-відра повернулися в наші гардероби надовго. Вони вже кілька сезонів підкорюють подіуми і по прогнозам дизайнерів залишаться ще як мінімум на кілька років в тренді. Атмосфера 90-х років, яка простежується в цьому аксесуарі, як і раніше затребувана. Погодимося, вони ідеально підходять для створення стильного стритстайл-образу.
Біні
Ця шапка – один з найбільш універсальних варіантів, який ідеально підходить як чоловікам, так і жінкам. Шапки-біні можна поєднувати з будь-яким верхнім одягом, і вони тепліші, ніж панами або кепки. Вибираючи таку шапку, зверніть увагу на тканину, купуйте варіанти з натуральної вовни.
Хустка
У теплу пору року хустку можна заплести в волосся, зав'язати на сумці, носити як шарф або використовувати як маску для обличчя. А ось восени і взимку їх утеплені варіанти врятують від негоди.
Бейсболки
Зручність і універсальність цього головного убору роблять його незамінним в будь-якому гардеробі. Цікаво, що бейсболки стали популярні завдяки далекобійникам. Саме вони задали тренд на цей аксесуар багато років назад. На осінь і зиму вибирайте вовняні варіанти.
Шапка в скандинавському стилі
Такі моделі головних уборів у багатьох з нас були ще в дитинстві. Балабон, ідеальний однотонний трикотаж – ось ті прості і важливі правила, які не замінить жодна трендова модель.
Балаклава
Аксессуар, який викликає зловісніть став хітом останніх кількох років. У певному сенсі вони несуть ідею безпеки і захисту, що особливо актуально в еру пандемії. У минулому сезоні вони стали головними героями колекцій дизайнерів. Схоже, настала черга стати головними і в нашому гардеробі.
Берет
Один з найстаріших класичних варіантів головних уборів знову в моді. На скільки зігріє така шапка ми не впевнені, але берет, надітий поверх розпущеного волосся, створить самий жіночний і романтичний образ.
Капюшон
Цей варіант в'язаної шапки не просто модна річ. Вони зручніші традиційних головних уборів тим, що представляють собою поєднання шарфа і капюшона. А що ще потрібно, коли на вулиці холод.