Собчак – тамада, Івлєєва в жалобі: топ дивних і не дуже нарядів з весілля Моргенштерна

/ Фото: instagram.com/xenia_sobchak

Сьогодні одружується Моргенштерн, який відзначився, коли робив пропозицію своїй дівчині Діларі Зінатулліній.

У своєму акаунті в Instagram щаслива наречена опублікувала перші кадри з весілля з репером. Торжество проходить в кращих російських традиціях – так пара вирішила посміятися з радянського минулого, яке досі вкоренилося в свідомості у багатьох.

Пройшовши викуп нареченої з усіма класичними завданнями, пара возз'єдналася і відправилася на автомобілі Daewoo Lanos, обвішаному кульками, до РАГСу на розпис. Для заходу репер надів класичний сірий костюм, а наречена була в білій весільній сукні-бюстьє з довгим шлейфом. Зачіска з начосом і тіара додавалися.

Після офіційної церемонії Моргенштерн і Ділара пересіли в лімузин. Як розповів сам репер, це найстаріший класичний білий лімузин, який їм вдалося знайти в службах прокату.

Своїми нарядами з нагоди весілля Моргенштерна вражали і гості. Ксенія Собчак, яка виконувала роль тамади, для першої частини заходу вибрала класичний діловий костюм яскравого кобальтового кольору від Roseville і туфлі коричневого відтінку на маленьких підборах Age of Innocence.

Для самої ж вечірки Собчак переодяглася в яскраво-жовту сукню в стилі 90-х і туфлі кольору металік. Так ведуча обігравала образ далекої родички з Уфи. Зачіску і макіяж вона зробила відповідні.

Ксенія Собчак в образі дальньої родички із Уфи / Фото: instagram.com/xenia_sobchak

Настя Івлєєва прийшла на весілля в жалобі. Зірка виклала сторіз в своєму Instagram, де відобразила себе в чорному образі – плаття і вуалі. Думаємо так Настя хотіла відповісти жовтій пресі, яка останнім часом тільки й пише про її розлучення і страждання за екс-чоловіком.

Настя Івлєєва на весіллі Моргенштерна / Фото: instagram.com/_agentgirl_

Ділара с подружками нареченої

Дивіться в ролику про зоряні весілля року:

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