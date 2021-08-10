Телеведучі порадили 3 автора, книги яких читаються на одному диханні

Телеведучі рекомендують: 3 учасника, книги яких читаються на одному диханні / Фото: прес-служба телеканалу "Україна"
Марина Кухар – віддана прихильниця норвезького письменника Ю Несбьо, відомого завдяки детективним романам про інспектора Харрі Холе. Головний герой, незважаючи на важкий характер і боротьбу з власними кошмарами, розкриває заплутані кримінальні справи і затримує небезпечних злочинців.
Раніше ведуча навіть давала свій ТОП-5 рекомендованих книг для прочитання.
Ведуча стверджує, що серія гостросюжетних багатошарових романів точно не дасть занудьгувати:
Перший твір вийшов в 1997 році, останній – в 2019-му. Легке чтиво для вечора. Крім переказування сюжетних перипетій, автор розважає різними фактами про життя Норвегії. Я проковтнула всі 12 книг десь за два тижні.
Стежить і за новинками сучасної української літератури, і захоплюється зарубіжною класикою Максим Сікора. А недавно ведущий почав читати цикл історичних новел австрійського письменника Стефана Цвейга – "Зоряний годинник людства":
Я зрозумів, що вже прочитав майже всі твори Цвейга, крім історичних романів і цих нарисів. Тому, вирішив надолужувати. Деякі його романи, як наприклад, "Нетерпіння серця" – коли буквально ковтав за одну ніч.
Віталій Школьний зізнається – почав знайомитися з українськими казками, перш, ніж рекомендувати їх своїй племінниці. Ведучий відзначає, що останнім часом з'являється все більше хороших творів для дітей.
А ще, Віталій Школьний озвучив книгу "Запах думки" американського письменника Роберта Шеклі для соціального проекту "Книги, что говорять", щоб діти з порушенням зору мали можливість ознайомитися з необхідною для навчання літературою.
Як зірки змушують дітей читати – дивіться відео:
Раніше ми з'ясували, як навчити дитину читати швидше і більше: п'ять порад батькам.