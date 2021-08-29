Так неділя ж. Гордон здивував шанувальників несподіваною зміною іміджу (фото)

Судячи з підпису до фото, Гордон недовго залишиться неголеним / Фото: колаж "Сегодня"

Український телеведучий і журналіст Дмитро Гордон, який влаштував пікнік з главою Виконавчого комітету реформ Міхеілом Саакашвілі, вирішив змінити імідж.

Він опублікував в Instagram нове фото,

На фото Гордон постав перед камерою з легкою неголеністю. Він посміхається, а одягнений в червону яскраву футболку.

"Так, неголений. Так неділя ж", – підписав пост Дмитро.

Фото: gordondmytro / Instagram

Судячи з підпису до фото, Гордон недовго залишиться неголеним. Мабуть це пов'язано з вихідним днем. Незабаром він знову буде повністю голеним.

Шанувальники журналіста не очікували такого фото від нього – вони дуже здивувалися.

"Дмитро, а ви давно почали волосся відрощувати", "Дмитре, чому на кофті прапор Америки, а не України", "Дмитро, сьогодні субота", "Неголений – це новий елемент таблиці Менделєєва", "Дмитро, можна на вас підняти бритву", – пишуть вони.

Фото: скріншот

Фото: скріншот

Фото: скріншот

Гордон-кондитер

Журналіст випустив цукерки пташине молоко під назвою "Гордон в шоколаді". Крім назви, на коробці ще й розмістили невигадливі написи: "Їж досхочу" і "Смак дитинства".

Ще одні ласощі, які він випустив зі своїм зображенням, був ванільний зефір. На коробці традиційно усміхнений Гордон.

Але і на цьому він не зупинився. Були ще й кекси, а також у нього в планах яйця в шоколаді (на зразок "кіндерів"), курага в шоколаді, чорнослив в шоколаді, халва, чай, морозиво в шоколаді "Гордон на паличці".

Як повідомляли новини "Сьогодні", Гордон запропонував пропагандисту Соловйову свою цукерку. Журналіст відправить пропагандисту "Гордона в шоколаді".

А недавно на пресконференції в Мінську самопроголошений президент Білорусі Олександр Лукашенко назвав Гордона мерзотником, на що журналіст відповів йому і випив подарований ним бальзам .