Чи варто боятися "Омікрону" і вводити локдаун – думка лікаря Комаровського

У світі та Україні зростає захворюваність на ковід – цього разу європейців атакує штам "Омікрон". Але, незважаючи на безліч хворих, Європа не запроваджує жорстких карантинних заходів – ці та інші важливі питання кандидат медичних наук обговорив у ефірі програми "Підсумки місяця з доктором Комаровським" на каналі "Україна 24".

Зупинити "Омікрон" в Україні не вийде, тому ретельно дотримуйтесь заходів профілактики, щоб не захворіти

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"Омікрон" – це вірус, який ми не зможемо зупинити, він дуже швидко поширюється, – каже Євген Комаровський. Однак вводити локдаун або обмеження на ті самі поїздки навіть ВООЗ (Всесвітня організація охорони здоров'я) не рекомендує. Оскільки зупинити вірус не вдасться, а економіку можна вгробити остаточно.

"Омікрон" прийде в кожний дім, за словами Євгена Комаровського – "у кожну носоглотку". Все не так критично, бо практично у всіх українців є антитіла до ковіду (або від вакцини, або вироблені свої після того, як перехворіли), то тяжко захворіти може лише 1 людина з 10 тисяч.

Але оскільки вірус вразить кожного, то на всю країну навіть один із тисячі – це чимало, навантаження на лікарні буде велике, і смертність від "Омікрона" теж буде – підбив підсумок популярний педіатр.

Тому важливо всім зараз не ігнорувати заходи профілактики коронавірусу, і бути особливо уважними до людей із груп ризику.

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