Власний досвід українки: як безплатно жити в одній з найдорожчих країн світу - Норвегії / Фото: Колаж: Сьогодні

Куди тимчасово переїхати з України, поки триває війна – питання, яке цікавить багатьох. На думку спочатку спадає Польща, яка прийняла 3,2 млн українців. Сьогодні в країні складно знайти роботу та орендувати житло через велику кількість емігрантів. Не готові до польських незручностей? Емігруйте до Норвегії, як українка Лана Єлісєєва, яка обрала найзеленішу столицю Європи – Осло, та розповіла важливе про переїзд.

Транспорт до Осло

У телеграм-каналі "Львів-Осло" волонтери допомагають знайти транспорт до Осло зі Львова. Якщо цікавить автобусний маршрут через Львів і Краків до Осло, підпишіться на телеграм-канал "Краків-Осло | Виїзд у Норвегію для українців". Автобусні маршрути також публікують у групі у Facebook "Біженці з України до Норвегії".

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Волонтери допомагають знайти транспорт українцям, які планують їхати до Осло / Фото: Pexels

Рекомендуємо підписатися на групи у Facebook до переїзду в Норвегію – "Українці в Норвегії", "Наші в Норвегії" та "Українські біженці в Норвегії". Зможете запитати місцевих та волонтерів актуальне й отримати швидку відповідь на запитання.

Соціальний захист для емігрантів

Емігрантам з України необхідно подати заяву на захист (притулок), якщо вони хочуть отримати соціальну підтримку країни. Як подати заяву на захист – читайте за посиланням. Біженцям, які планують жити в друзів, не потрібно з’являтися на реєстрацію в Національний центр прибуття.

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Соціальний захист для емігрантів / Фото: Pexels

Українцям, які потребують безплатного житла на тимчасовий період, треба звернутися до поліції. Вона організує транспортування до Національного центру прибуття для реєстрації, де безплатно нададуть їжу, одяг, засоби гігієни, ліжко для сну та їжу для дітей і немовлят.

Скористайтеся додатково сайтом "Прихисток" для пошуку безплатного житла в Норвегії, яке пропонують місцеві.

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Безплатний транспорт в Осло

Українці безплатно користуються транспортом норвезьких залізничних та автобусних компаній Vy, SJ, Go-Ahead та Airport Express. Міський транспорт для українців в Осло теж безплатний. Достатньо показати український паспорт, щоб проїхатися на трамваї, автобусі чи метро й не заплатити за квиток.

Безплатний транспорт в Осло / Фото: Pexels

Норвегія забезпечить найнеобхіднішим біженців з України, але наші земляки мають розуміти, що додаткові потреби вони оплачуватимуть самостійно.

Уряд Норвегія надаватиме підтримку для забезпечення найважливіших життєвих потреб громадян України, насамперед щодо харчування, проживання, доступу до медичних послуг, здобуття початкової, середньої та вищої освіти. Але варто також усвідомлювати, що всі інші потреби мають забезпечувати наші громадяни власним коштом, і що це коштуватиме суттєво більше, ніж в інших європейських країнах. Щоб працевлаштуватися в Норвегії за тим чи іншим фахом, треба буде опанувати норвезьку мову, – написав у Facebook Посол України в Норвегії В’ячеслав Яцюк.

Детальніше про еміграцію до Норвегії читайте на Vogue.ua.

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