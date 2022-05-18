Дивіться: найяскравіші вбрання на церемонії відкриття 75-го Каннського кінофестивалю

Найефектніші виходи зірок на червоній доріжці в перший день Канн / Фото: Колаж: Сьогодні
Вчора увечері у Франції на Лазурному березі відбулася церемонія відкриття 75-го міжнародного Канського кінофестивалю.
Цьогорічну подію відкрив президент України Володимир Зеленський, який звернувся до зіркових гостей по відеозв'язку. Промова президента України стала сюрпризом для багатьох, оскільки його не анонсували наперед. Зала вітала Зеленського стоячи.
Ми ж розглядаємо найефектніші вбрання із червоної доріжки. Так, Єва Лонгорія прибула в Канни як посол бренду L'Oréal. Для свого виходу 47-річна актриса обрала напівпрозору чорну сукню Alberta Ferretti із рюшами.
Діпіка Падуконе вирішила підтримати рідну Індію, прибувши на червону доріжку у сарі. Актриса Ребекка Холл обрала яскраву червоно-рожеву сукню Gucci.
Рудоволоса красуня Джуліанна Мур обрала для відкриття кінофестивалю сукню Bottega Veneta із чорного атласу з глибоким декольте. Доповнила образ вона кольє із смарагдів.
24-річна Амандін Петі, яка у 2021 році стала "Міс Франція", прибула на набережну Круазетт у короні. Дівчина обрала корсетну сукню у грецькому стилі м'ятного відтінку від кутюрного бренду Rami Al Ali.
Дивіться ефектні виходи зірок у Каннах.
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