Найкрасивіші образи зірок у Каннах, присвячені Україні – дивіться фото

Модні образи знаменитостей на червоній доріжці Канського кінофестивалю 2022 / Фото: Колаж: Сьогодні

Учора ввечері у Каннах завершився 75-й міжнародний кінофестиваль. Гран-прі цього року отримав фільм шведського режисера Рубена Естлунда "Трикутник смутку". Наші ж погляди були прикуті до червоної доріжки та образів знаменитостей, які нагадували всьому світові про війну в Україні, яку розпочала три місяці тому РФ.

Щоб підтримати українців у боротьбі за свободу та незалежність, зірки обирали образи у синьо-жовтих кольорах прапора України.

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Зібрали 10 найефектніших нарядів гостей Канського кінофестивалю, присвячених нашій рідній країні.

Так, голлівудська зірка Тільда Суінтон на прес-конференції картини "Три тисячі років назад", в якій вона зіграла головну роль, з'явилася у блакитній сукні-сорочці Alaïa та з жовтим клатчем Loewe. А її колега Шерон Стоун отримала гуманітарну нагороду Better World Fund 2022 у шовковій синій блузі, лаконічному синьому костюмі та атласних туфлях такого ж кольору, а потім, позуючи фотографам, розкрила піджак, щоб показати яскраву жовту підкладку.

Тільда ​​Суінтон у Каннах / Фото: Getty Images

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Шерон Стоун у Каннах / Фото: British Vogue

Одним із наших улюблених став парний образ Міли Йовович та її дочки Евер.

Мені пощастило надіти для гала-вечора amFAR сукню від моєї співвітчизниці-українки, творця неймовірного бренду Lever Couture! Разом з донькою Евер Андерсон показали відтінки українського прапора на червоній доріжці! – написала Міла у своєму Instagram.

Міла Йовович із дочкою Евер / Фото: Getty Images

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Українська супермодель Аліна Байкова підкорила гостей Канн надзвичайни мобразом. Дівчина з'явилася на червоній доріжці кінофестивалю у сукні від ліванського бренду Azzi & Osta. Вбрання кольору фуксії Аліна доповнила значком та маленьким прапором України, з яким елегантно позувала перед фотографами.

Аліна Байкова / Фото: Getty Images

Також парні образи на підтримку України підібрали дві румунські актриси Мара Бугарін та Мара Вікол. Дівчата вийшли на фотокол фільму "Метроном" у найтрендовіших кольорах 2022 року – жовтому та синьому.

Мара Бугарін та Мара Вікол / Фото: vogue.ua

На прем'єру фільму "Памфір" українського режисера Дмитра Сухолиткого-Собчука, головну роль у якому зіграла Соломія Кирилова, акторка одягла сукню від українського дизайнера Івана Фролова. Наряд спеціально пошили для Каннського кінофестивалю у двох кольорах – нюдовому та ніжно-блакитному.

Соломія Кирилова у Frolov / Фото: vogue.ua

Одразу три лідери думок з'явилися в одязі від української дизайнерки Оксани Караванської у Каннах. Власниця титулу "Міс Україна – 2002" Марія Чаплін вибрала дві сукні для червоної доріжки кінофестивалю. Журналістка з Литви Грета Серпакіте блищала у ніжно-жовтій з блакитною шлейкою сукні від українського бренду. Не обійшлося і без улюбленця мільйонів – кіт Степан приміряв метелика у кольорах прапора України, який пошила для нього Каравська.

Марія Чаплін в Oksana Karavanska

Марія Чаплін в Oksana Karavanska / Фото: instagram.com/oksanakaravanska/

Грета Серпакіте в Oksana Karavanska / Фото: instagram.com/oksanakaravanska/

Кіт Степан та Хабі Лейм / Фото: instagram.com/loveyoustepan/

Дивіться ще більше модних виходів знаменитостей у Каннах у синьо-жовтих кольорах на сайті Vogue.ua.

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