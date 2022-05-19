Селера – король суперфудів, як приготувати цілющій смузі з цього овоча

Селера - король суперфудів, найпростіше приготувати цілющий сік з цього овоча / Фото: Колаж: Сьогодні,

Селера має пряний аромат і легкий горіховий присмак, вона багата на клітковину , широко застосовується в кулінарії та фармакології. Це справжня "вітамінна бомба", завдяки вітаміну С, що відновлює кровообіг, селера приводить у норму тиск.

Часто селери приписують просто магічну дію, що мовляв цей суперфуд спалює калорії . Фітнес-тренер та нутріціолог Віктор Мандзяк у своєму інстаграмі пояснює, що незважаючи на користь селери, вирішити всі ваші проблеми зі здоров'ям не під силу овочам та фруктам.

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Селера дійсно сміливо можна назвати суперфудом: крім вітамінів, він багатий мікроелементами

Але селера справді сміливо можна назвати суперфудом: крім вітамінів, вона багата мікроелементами, такими як залізо, магній та кальцій, у складі цього овочу вони покращують роботу імунної системи. Лутеолін у складі селери надає максимальний протизапальний ефект та сприяє омолодженню організму.

А ще селера містить фталіди та поліацетилени – речовини, здатні знешкоджувати канцерогени, тобто захищати наш організм від розвитку ракових клітин. Також у цьому овочі багато мінералів, таких як калій, кальцій, магній, натрій. Тому селера корисна для профілактики серцево-судинних захворювань (зміцнюються стінки судин) та гіпертонії.

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Корінь селери люблять додавати в м'ясні страви, супи, салати, він смачний у запеченому та тушкованому вигляді

Корінь селери люблять додавати до м'ясних страв, супів, салатів, а зі стебел виходить справжній детокс-напій. Що дає сік зі стебла селери? Допомагає засвоюватися білкам, що покращує обмін речовин та підтримує внутрішній гомеостаз. Щоб правильно приготувати сік із селери в домашніх умовах, вам знадобляться:

стебла селери

блендер або соковитискач

сито чи марля.

Помиті стебла селери потрібно порізати на дрібні частини, пропустити через блендер (соковитискач) та процідити через сито. Напій готовий, можна додати сік лимона або апельсина, ягоди або фрукти і вийде відмінний смузі.

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Якщо в сік селери додати лимон або апельсин, ягоди або фрукти вийде відмінний смузі

Але селера рекомендована не всім: якщо є проблеми з органами травлення, схильність до гастритів, синдром роздратованого кишківника, такий напій протипоказаний. Особливо на голодний шлунок.

Також селера у сирому вигляді може викликати алергію у людей, схильних до алергічних харчових реакцій. Тому краще проконсультуватися з лікарем, чи вам це підходить суперфуд.

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