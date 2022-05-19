Селера – король суперфудів, як приготувати цілющій смузі з цього овоча

Селера - король суперфудів, найпростіше приготувати цілющий сік з цього овоча / Фото: Колаж: Сьогодні,
Селера має пряний аромат і легкий горіховий присмак, вона багата на клітковину , широко застосовується в кулінарії та фармакології. Це справжня "вітамінна бомба", завдяки вітаміну С, що відновлює кровообіг, селера приводить у норму тиск.
Часто селери приписують просто магічну дію, що мовляв цей суперфуд спалює калорії . Фітнес-тренер та нутріціолог Віктор Мандзяк у своєму інстаграмі пояснює, що незважаючи на користь селери, вирішити всі ваші проблеми зі здоров'ям не під силу овочам та фруктам.
Але селера справді сміливо можна назвати суперфудом: крім вітамінів, вона багата мікроелементами, такими як залізо, магній та кальцій, у складі цього овочу вони покращують роботу імунної системи. Лутеолін у складі селери надає максимальний протизапальний ефект та сприяє омолодженню організму.
А ще селера містить фталіди та поліацетилени – речовини, здатні знешкоджувати канцерогени, тобто захищати наш організм від розвитку ракових клітин. Також у цьому овочі багато мінералів, таких як калій, кальцій, магній, натрій. Тому селера корисна для профілактики серцево-судинних захворювань (зміцнюються стінки судин) та гіпертонії.
Корінь селери люблять додавати до м'ясних страв, супів, салатів, а зі стебел виходить справжній детокс-напій. Що дає сік зі стебла селери? Допомагає засвоюватися білкам, що покращує обмін речовин та підтримує внутрішній гомеостаз. Щоб правильно приготувати сік із селери в домашніх умовах, вам знадобляться:
- стебла селери
- блендер або соковитискач
- сито чи марля.
Помиті стебла селери потрібно порізати на дрібні частини, пропустити через блендер (соковитискач) та процідити через сито. Напій готовий, можна додати сік лимона або апельсина, ягоди або фрукти і вийде відмінний смузі.
Але селера рекомендована не всім: якщо є проблеми з органами травлення, схильність до гастритів, синдром роздратованого кишківника, такий напій протипоказаний. Особливо на голодний шлунок.
Також селера у сирому вигляді може викликати алергію у людей, схильних до алергічних харчових реакцій. Тому краще проконсультуватися з лікарем, чи вам це підходить суперфуд.
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