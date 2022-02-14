Самоізоляція при "Омікроні"лише 5 днів, а захворюваність зростає – що робити, відповів лікар Комаровський

Скоротити термін самоізоляції при ковіді – рішення прийнято, попри зростання захворюваності, викликаної "Омікроном". Що з цього приводу вважає відомий педіатр Євген Комаровський, лікар розповів в ефірі програми "Час Голованова" на телеканалі "Україна 24", а також відповів на інші запитання телеглядачів.

Зараз ми спостерігаємо до 60 тисяч хворих на коронавірус на добу, за статистикою МОЗ України, так триватиме ще кілька тижнів. Але потім рівень захворюваності знижуватиметься, бо "Омікрон" призводить до значно меншої смертності, ніж "Дельта"

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"Омікрон" менш небезпечний, ніж "Дельта", тому термін самоізоляції знижено до 5 днів. Але для групи ризику це штам також небезпечний / Фото: unsplash.com

Попри те, що на ковід зараз хворіють досить чимало людей, терміни самоізоляції знижено до 5 діб, і можна навіть не робити ПЛР-тест. А якщо ПЛР зробили й він негативний, то можна припинити самоізоляцію і раніше.

Насправді цифра 60 000 хворих, за даними МОЗ, стосовно "Омікрону" – це цифра не дуже страшна, – каже Євген Комарвський. – Але охорона здоров'я може не витримати, якщо величезна кількість людей потребуватиме лікування в стаціонарі. Так, "Омікрон" рідше викликає стани, що вимагають госпіталізації, але штам небезпечний для людей із груп ризику.

Тому кандидат медичних наук просить людей віком від 65 років, а також інших із групи ризику, тих, хто має хронічні захворювання (діабет, хвороби нирок, ожиріння тощо). відповідально ставитись до свого здоров'я.

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І у разі захворювання людям із груп ризику – відразу звертатися до лікаря, а не займатися самолікуванням. Також не ігноруйте носіння масок, вакцинацію та інші заходи профілактики.

Хто саме належить до груп ризику за ковідом, ми писали раніше, читайте "Чому про групи ризику по ковіду мають знати всі".

Також вам може бути цікаво, навіщо вакцинуватися від ковіду, якщо навіть щеплення не дає гарантій не захворіти, читайте "Чому вакцинація важлива, хоча навіть щеплені хворіють".

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