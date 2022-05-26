Роналду і Порошенко в темі: 7 курйозних мемів про дефіцит солі в Україні

7 мемів про дефіцит солі в Україні / Фото: Колаж: Сьогодні

В Україні розпочався дефіцит солі. Зайшовши до магазину, побачите, як полички, де колись стояла сіль, пусті. Причина цьому - зупинка роботи найбільшого в Європі підприємства з солевидобутку "Артемсіль" через бойові дії. Українці не засмучуються (особливо ті, які купили останні упаковки): вони роблять тематичні меми про дефіцит солі та чекають на перемогу. Покажемо ТОП-7 курйозних мемів про ситуацію.

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