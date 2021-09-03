Чи реально потрапити в гості до королеви Єлизавети ІІ у Лондоні? Ми перевірили (репортаж)

Спойлер: прискіплива королева Єлизавета ІІ не оцінила б реальність, яку я побачила біля входу до Букінгемського палацу. А мене "підвів" sold out.

Скільки я витратила на відпочинок у Лондоні у 2021 році читайте в попередньому матеріалі Life Сьогодні.

Що варто знати про Букінгемський палац?

Букінгемський палац служить офіційною резиденцією правителів Великої Британії з 1837 року і сьогодні це штаб монархії. Тут встигли поволодарювати королева Вікторія, король Едуард VII, король Георг V, та король Георг VI. І, звісно, Єлизавета ІІ, яка сіла на трон ще у 1952 році і досі виконує свої королівські обов’язки.

Понад 50 тис. людей щороку відвідують Букінгемський палац. Звісно, більшість з них – це не туристи, які прилетіли до Лондона, а гості королеви Єлизавети ІІ. Серед них комісари, єпископи, посли, прем’єр-міністри та інші важливі персони з усього світу. А для мандрівників двері відкриті протягом визначеного часу, про це згодом.

Як дійти до Букінгемського палацу? Є декілька шляхів, я протестувала два

Я йшла від Трафальгарської площі, неподалік якої є станція метро Charing Cross. І витратила приблизно 10 хвилин, щоб добратися від станції до арки, яка веде до Букінгемського палацу. В кінці шляху виднілася територія королеви Єлизавети ІІ, а я йшла до неї ідеальною дорогою.

Дорога до Букінгемського палацу / Фото: Григорак Ліліана / Life Сьогодні

Хочете цікавіший варіант шляху? Вийдіть на станції метро Green Park та прогуляйтеся однойменним королівським парком 10 хвилин.

Green Park неподалік однойменного метро / Фото: Григорак Ліліана / Life Сьогодні

Опісля ви одразу вийдете біля пішохідного переходу поряд з Букінгемським палацом.

Вихід з Green Park до Букінгемського палацу / Фото: Григорак Ліліана / Life Сьогодні

Як мене зустрів Букінгемський палац?

Публікою! А точніше, десятками туристів з усього світу, які мріяли побачити Її Величність. Склалося враження, що дехто з них настирливо (і наївно водночас) очікують на вихід королеви не перший день.

Букінгемський палац та натовп туристів у Лондоні / Фото: Григорак Ліліана / Life Сьогодні

Бо вони стоять біля воріт висунувши голову та тримаються руками за них, щоб інші не зайняли місце.

Туристи в очікування біля воріт Букінгемського палацу / Фото: Григорак Ліліана / Life Сьогодні

Туристи в очікування біля воріт Букінгемського палацу / Фото: Григорак Ліліана / Life Сьогодні

Поглядами у відповідь їх зустрічали поліцейські, які слідкували за порядком на території.

Поліція біля Букінгемського палацу / Фото: Григорак Ліліана / Life Сьогодні

І, звісно, двоє гвардійців у шапках з ведмежого хутра, які теж караулили. Вони ще й марширували по декілька разів на годину, що викликало шквал емоцій у мандрівників.

Букінгемський палац у Лондоні-2021 / Фото: Григорак Ліліана / Life Сьогодні

Але не всі вмикають режим "Очікування". Інші туристи – реалісти, тож роблять фото та продовжують досліджувати Лондон.

Туристи біля Букінгемського палацу / Фото: Григорак Ліліана / Life Сьогодні

Щоправда, не всюди на території можна зробити ідеальні фото! Біля центральних воріт чекала "несподіванка" після коней, в яку боялися вступити туристи. Цікаво, як би відреагувала Єлизавета ІІ на таке неподобство біля входу до палацу? Але сморід не відлякував туристів від того, щоб зробити фотосесію.

Туристи в очікуванні біля Букінгемського палацу / Фото: Григорак Ліліана / Life Сьогодні

До слова, кажуть, якщо на даху Букінгемського палацу майорить "Юніон Джек", то Єлизавета ІІ перебуває у палаці. Що ми і побачили!

А де Букінгемський палац видно найкраще?

Найкращий вид на Букінгемський палац біля підніжжя Меморіалу королеви Вікторії, який розташований напроти воріт. Його зробили з мармуру, а висотою він 25 метрів. І офіційно відкрили пам’ятку ще у 1911 році.

Меморіал королеви Вікторії / Фото: Григорак Ліліана / Life Сьогодні

Коли стоїш біля нього, то усвідомлюєш габарити палацу, який біля воріт видавався меншим. Бо в ньому є 775 кімнат. З них 19 державних кімнат, 52 королівські та гостьові спальні, 188 спалень для персоналу, 92 офіси та 78 ванних кімнат. Уявляєте?

Букінгемський палац та натовп туристів у Лондоні / Фото: Григорак Ліліана / Life Сьогодні

Як зазначають на сайті Royal Collection Trust, Єлизавета ІІ та герцог Единбурзький живуть у північній частині палацу, а кімнати на верхніх поверхах північної та східної сторін займають інші члени королівської родини. Значна частина першого поверху та південного крила палацу використовується персоналом, який працює на королівську сім’ю.

Словом, не Букінгемський палац, а "рукавичка" королівської родини, яка приваблює усіх своєю значущістю. Я теж не відмовилася від фото.

Ідея для фото біля Букінгемського палацу / Фото: Григорак Ліліана / Life Сьогодні

Поки його робила, то помітила, як поштова служба Royal Mail виїжджала з Букінгемського палацу. А туристи не пропускали можливості подивитися на працівників в авто.

Пошта Royal Mail, яку зустріли туристи / Фото: Григорак Ліліана / Life Сьогодні

Окей, палац ззовні виглядає прекрасно. А як увійти в заповітні двері?

Турист може потрапити до Букінгемського палацу та до саду, якщо забронює екскурсію на сайті Royal Collection Trust. Але виключно з липня по жовтень та для обмеженої кількості турів у грудні, січні та на Великдень.

Sold out на купівлю квитків для входу в Букінгемський палац / Фото: скріншот

Звісно, охочих потрапити – багато, тож квитки розкуповують. Ціна за дорослого 60 фунтів. І, як ви вже здогадалися, омріяний квиток мені не вдалося придбати, бо на сайті був sold out.

І я не змогла побачити королівський сад та 19 кімнат, які протягом року використовуються для офіційних розважальних та урочистих заходів.Тож мені залишається лише досліджувати його у форматі віртуального туру, або ж планувати наступну поїздку та бронювати квитки раніше.

Є дешевші екскурсії виключно до королівського саду, де немає sold out, а ціна квитка для дорослого 16,50 фунтів.

Чи варто все ж йти в гості до Її Величності?

Приїхавши в Лондон ви можете потрапити до омріяного Букінгемського палацу, де твориться історія з 1837 року. Звісно, якщо потурбуєтеся про квиток раніше. Але з Королевою ви не зустрінетеся, та її присутність зможете прослідкувати, коли будете розглядати архітектуру Букінгемського палацу біля його воріт. Чи варто туди приходити заради фото, а не лише для екскурсії? Так! Бо лише там ви відчуєте королівську енергетику!

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