Розболівся зуб – як зняти біль самостійно та зрозуміти, чи треба терміново до стоматолога

Якщо розболівся зуб, то допоможуть знеболювальні: але якщо болить більше години – шукайте лікаря

Якщо почав боліти зуб, коли ви в сховищі, у дорозі і немає доступу до стоматології, то перше – потрібно зняти біль. Чому болять зуби, як самому зняти зубний біль, коли не варто переживати, а в яких випадках – важливо швидше звернутися до стоматолога, розбираємося з експертами

Причини зубного болю можуть бути різні: найчастіше це холодна чи гаряча, солодка чи кисла їжа. У цьому дискомфорт зникає, щойно припиняється дія подразника. Але іноді зубний біль виникає через бактерії, що викликають пульпіт, періодонтит та інші серйозні захворювання.

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Причини зубного болю можуть бути різні: найчастіше це холодна чи гаряча, солодка чи кисла їжа

У таких випадках біль може бути досить терпимим, але без допомоги стоматолога ви не з'ясуйте причину болю і не зможете його повністю усунути. МОЗ України нагадує: запам'ятайте, якщо зубний біль триває більше години – потрібно звернутися до лікаря.

Зняти зубний біль вам допоможе знеболюючий препарат, так, якщо зубний біль гострий, пульсуючий і не проходить, а також почався після надкушування або попадання в зуб їжі. Дантист-ЛК" радить прийняти:

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дорослим: Ібупрофен, Німесил, Солпадеїн, Кетанов, Аффіда, Немід. Дозування дивіться в інструкції!

дітям: Панадол або Нурофен, дітям до 12 років – краще у сиропі, дозування також уважно читайте в інструкції!

Якщо гострий зубний біль з'явився при надкушуванні плюс виник набряк, можна прийняти антибіотик та знеболювальне. Наприклад, Аугментин 500мг або Аксеф – дозування дивіться в інструкції. І Німесил, по пакетику 2 десь на день – впродовж 3-х днів.

Завжди тримайте в косметичці пасту, зубну щітку, зубну нитку, знеболювальне та антибіотики та намагайтеся чистити зуби 2 рази на день

Обов'язково потрібно отримати консультацію стоматолога, хоча б за телефоном. Слідкуйте, щоб у дітей не було алергії на ці препарати. І бажано завжди мати під рукою антигістамінні засоби.

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Завжди тримайте в "тривожній валізці" або косметичці пасту, зубну щітку, зубну нитку, знеболювальне та антибіотики. І намагайтеся чистити зуби двічі на день собі та дітям. Навіть якщо ви в укритті або довгій дорозі.

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