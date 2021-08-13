П'ятниця 13-те: прикмети і ритуали містичного дня

П'ятниця 13 - ритуали, прикмети, заговори / Фото: Unsplash

13 серпня в цьому році припадає на п'ятницю. А п'ятниця 13-е традиційно має погану славу в народній уяві, і навколо неї є багато різних міфів. Дізнайтеся більше про історію, ритуали, прикмети і замовляння п'ятниці, 13-го, яку ще називають вдень відьом.

Які міфи є про п'ятницю 13-го

П'ятниця 13 / Фото: Pinterest

"Найстрашнішим" в людському уявленні вважається саме поєднання п'ятниці і 13. В язичництві п'ятниця була присвячена скандинавській богині Фрейї – "колезі" римської Венери і грецької Афродіти.

Як і Венера з Афродітою, Фрейя для древніх скандинавів була богинею любові, сексу і родючості. Її день – саме п'ятниця, тринадцяте. Мабуть, в стародавні часи це був час світлої радості і веселощів.

Пятница, 13-е отримала погану славу саме з приходом чоловічих і сонячних культів, а пізніше і з поширенням християнства, коли віра в жіночу силу витіснила чіткими релігійними рамками священиків-чоловіків.

З "прокляттям" числа співпало і те, що Христос не розглядається як 13-й серед 12 учнів, а до цього "чорного" числу зарахували Юду-зрадника.

У християнській культурі вважається, що саме в п'ятницю, 13-е Адам і Єва скуштували заборонений плід; саме в цю зловісну п'ятницю Каїн безжалісно вбив свого брата Авеля. Розп'яття Христа довелося саме на п'ятницю.

Магічне число 13 грає важливу роль в окультних колах і не означає нещастя. Наприклад, в Ковен – зборах відьом є саме 13 учасників. Але через цей факт п'ятниця 13 стала днем відьом.

Головні прикмети п'ятниці, 13-го

Є деякі прикмети, пов'язані саме з цим числом і днем. Вони відносяться, як до роботи, так і до здоров'я.

Не потрібно укладати важливі угоди і підписувати документи. Навіть лікарі 13 числа намагаються уникати операцій. Небажано в п'ятницю, 13-го кудись їхати, адже можна і не повернутися.

Якщо 13-й день календаря будь-якого місяця випадає на п'ятницю, то не треба приймати серйозні рішення. Якщо було заплановано важливу подію, то скасуйте або перенесіть її.

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Не піддавайтеся спокусі. В цей день людина найбільше схильна до спокус і невиправданого ризику (згадайте відомий біблійний сюжет), постарайтеся бути спокійнішими, почитайте, приділіть час сім'ї, послухайте музику, налаштуйтеся на позитив.

Які є ритуали в п'ятницю, 13-го

Кожна людина хоче, щоб цей день проходив також спокійно, як і всі інші. Але для того щоб це зробити, необхідно прийняти якісь заходи. Є кілька ритуалів від негативу в цей день.

Допомогти зруйнувати погану енергію п'ятниці 13 можуть захисні молитви і віра в Бога. Мовите слово до Всевишнього і день стане краще для вас.

Молитва / Фото: Pexels

Колись давно в цей період на долонях малювали п'ятикутну зірку. Її не можна було витирати, поки день не закінчиться. Вона була своєрідним оберегом від негативу.

Також можна провести захисний ритуал. Для цього вам знадобляться папір, ручка і ладанка, яку можна придбати в церкві.

Технологія проведення ритуалу: на чистому аркуші треба написати текст будь-якої захисної молитви або просто добре побажання. Після чого листочок із записом покласти в ладанку. Тепер вона буде вашим оберегом, який повинен завжди бути при вас. З ним не страшні ніякі напасті.

Єдине, що варто пам'ятати, що цей захисний талісман діє тільки до наступної п'ятниці, 13-го. Тому, коли цей день приходить знову, ритуал потрібно повторити.

Замовляння в п'ятницю, 13-го

Візьміть чистий аркуш паперу і 3 церковних свічки. Перед тим як проводити замовляння, необхідно сконцентруватися на бажаному.

Після чого взяти заздалегідь заготовлений аркуш паперу і підпалити його від однієї з свічки. При цьому своє бажання постійно промовляйте в голові. Після того, як папір згорить, треба взяти попіл і розвіяти його через віконце. При цьому треба сказати "Та буде так!".

Дивіться відео, що важливо знати про п'ятницю 13-е:

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