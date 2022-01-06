Покоління COVID-19: у народжених у пандемію виявили відставання у рухових та когнітивних навичках

У дітей, народжених у пандемію, виявили відставання у рухових та когнітивних навичках / Фото: pixabay.com

Загалом, зрозуміло, яка ситуація з COVID-19 у Києві та по всій Україні. А ось, що твориться у світі, ми дізнаємося з кожним днем, і новини ці не радують — у дітей, народжених у пандемію, виявили відставання у рухових та когнітивних навичках, повідомляє JAMA Pediatrics.

Так, вчені зі США виявили, що шестимісячні немовлята, народжені в перший рік пандемії, набирають низькі оцінки за когнітивними та руховими навичками. Вперше про низький IQ дітей, народжених у пандемію, дослідники заявили у серпні 2021 року.

Реклама

Виявилося, що їхні інтелектуальні здібності на 20 пунктів відстають від дітей, за якими спостерігали протягом 10 років до цього. Тоді робота була опублікована лише на основі препринтів.

Тепер учені з Колумбійського та Каліфорнійського університетів та Психіатричного нью-йоркського інституту провели нове дослідження та поділилися результатами в журналі JAMA Pediatrics.

Реклама

У ході дослідження фахівці працювали з 255 дітьми, народженими в лікарні Моргана Стенлі в Нью-Йорку з березня по грудень 2020 року, та 62 дітьми, які з'явилися на світ до пандемії. Близько половини матерів цих дітей під час вагітності перенесли коронавірусну інфекцію. Більшість перехворіли у легкій чи безсимптомній формі.

Також дізнайтесь, що робити, якщо у дитини не збивається температура – відповів лікар Комаровський