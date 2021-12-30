Схуднути на авокадо – чим корисний цей суперфуд у боротьбі із зайвою вагою

Схуднути на авокадо реально, цей суперфуд корисний у боротьбі із зайвою вагою і не лише / Фото: Колаж: Сьогодні
Авокадо здатний знижувати рівень шкідливого холестерину у крові, пригнічувати почуття голоду, тому цей плід чудово підходить для схуднення. Також авокадо корисно їсти і для профілактики ожиріння , пише журнал Nutrients.
Чим корисний авокадо для схуднення та здоров'я в цілому
Як їсти авокадо для схуднення?
Оскільки авокадо досить калорійний і жирний плід, то щодо боротьби з зайвою вагою не варто з'їдати більше одного середнього авокадо в день. Якщо у вашому раціоні також є жирна морська риба і горіхи, то половинки авокадо в день буде достатньо. Вибирайте стиглі плоди, не беріть занадто тверді на дотик.
Деякі люди люблять їсти авокадо прямо ложкою, розрізавши плід навпіл і вигрібаючи смачну м'якоть. Смачні шматочки авокадо в салатах, а ще нарізаний шматочками авокадо можна викласти на тост із цільнозернового хліба – вийде корисний сніданок.
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