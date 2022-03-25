Погода в Україні на 25 березня – Київ, Одеса та інші регіони

Якою буде погода в Україні 25 березня / Фото: Колаж: Сьогодні

Важко усвідомлювати, що розпочався другий місяць війни. За цей час ми навчилися сміятися (Чорнобаївка 10!!!), намагаємось адаптуватися та стежимо за прогнозом погоди.

Традиційно, якою буде погода сьогодні в Україні, розповіла на своїй сторінці у Facebook синоптик Наталка Діденко.

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25 березня морозяна температура від -3 градусів, а у східних регіонах від -5 градусів, зміниться теплом від +8 до +13.

Мокрий сніг, який був уночі, залишиться у минулому. Вдень у п'ятницю у більшості регіонів України буде сухо, лише на Одещині очікується дощ.

У столиці опади очікуються у другій половині дня, а вночі навіть мокрий сніг.

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Температура повітря у Києві прогріється до +8+10 градусів.

Синоптик попереджає, що найближчими днями погода буде дуже мінливою. Тепло в суботу, і прохолодно і вітряно в неділю, стрибки температури, атмосферного тиску... Це може спричинити нездужання у метеозалежних людей.

Будьте уважні та бережіть себе!

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