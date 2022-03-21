Погода в Україні на 21 березня: яскраве сонце та тепло, які випалять усю нечисть

Якою буде погода в Україні 21 березня / Фото: unsplash.com, Колаж: Сьогодні, Maks Levin
Страшна війна в Україні триває, ми намагаємося врятуватися від окупантів та шукаємо відповіді, чому ненавидіти росіян – нормально. Вчора був день весняного рівнодення, а це означає, що у свої права входить тепло та краса.
Традиційно синоптик Наталія Діденко у своїх соцмережах розповів про те, що чекатиме нас сьогодні.
Так, 21 березня по всій країні буде ясне небо та сонячна погода. Вдень стовпчики термометрів піднімуться до +10+14 градусів.
Холодно буде у прибережних районах України. Все через прохолоду, яка відчувається ще від непрогрітого моря.
У Києві 21 березня погода буде сонячною та теплою. У столиці очікується до +12 градусів.
Також синоптик розповіла про свої бажання, які ми сподіваємось здійсняться найближчим часом.
День весняного рівнодення цьогорічний хай люто випалить сонцем до ноги усю нечисть, яка залізла в нашу красивенну країну.
А нам дасть сили, здоров‘я, віру.
Весна вже перемогла і ми обов‘язково переможемо.
Це – очевидно.
Так нам, хоч і юна, але мудра весна каже.
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