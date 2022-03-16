Погода в Україні на 16 березня: трохи стане холодніше, але загалом час удобрювати чорнозем орками

Погода в Україні на 16 березня / Фото: pixabay.com

Магнітні бурі продовжують виводити нас "з ладу", але це лише до кінця тижня. Це стосується й погоди на сьогодні. Потім нам обіцяють потепління. Докладніше про прогноз погоди в Україні на 16 березня читайте далі у статті.

Наталка Діденко каже, що із середи, з 16 березня, очікується в Україні похолодання. Найнижчі градуси будуть на Харківщині, Сумщині, Луганщині, Полтавщині, вночі від -7 до -13, вдень від -1 до -4 градуси. На решті території України найближчої ночі від -3 до -8 градусів, вдень передбачається від 0 до +5 градусів. Найтеплішою очікується західна частина, там буде максимально +6...+12 градусів.

Реклама

16 березня в Україні переважатиме суха погода, лише у Карпатах та Закарпатті можливий мокрий сніг. У Києві в середу трохи похолодає: вночі -4, вдень +3 градуси. Без опадів.

Похолодання в Україні триватиме до кінця поточного тижня – наступного тижня, хоч і не стрімко, але все ж таки знову потеплішає.

Народний прогноз погоди: У цей день вшановується пам'ять святого мученика. За старих часів помітили, яка середина березня – таке й літо. У селян була традиція обходити хрест-навхрест поле, позначаючи тим, що сонцю нема часу відпочивати, треба, мовляв, вести вологу, сніжинкою поле напувати. З цього дня для городників розпочинається підготовка картоплі на посадку.

Читайте також: Погода та війна: у березні зима повернеться до України