Погода в Україні на 1 квітня: очікується похолодання, дощі та навіть сніг

Початок другого місяця весни в Україні буде багатим на опади у вигляді дощу і навіть мокрого снігу. Колаж "Сьогодні"

У п'ятницю, 1 квітня, температурне зображення в Україні буде нерівномірним. Квітень дебютує в Україні дощами, мокрим снігом, із коливаннями температури повітря від нуля до +20 градусів.

Про це пише синоптик Наталка Діденко на своїй Facebook сторінці.

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Погода в регіонах

У центральних та східних областях, а також у південній частині країни стовпчики термометрів підстрибнуть до +15…+20 градусів. Водночас у західних регіонах уже похолодає до +6…+12 градусів, хоча, наприклад, на Буковині ще втримаються +15…+17 градусів. Холодати почне і на півночі України, але на основне похолодання варто очікувати 2-3 квітня.

Дощі, місцями сильні, пройдуть у західних областях, у північній частині, дістануться Вінницької та Черкаської областей. На решті території України очікується суха погода.

У Києві 1 квітня очікується дощ. Температура повітря протягом дня трохи знизиться порівняно із сьогоднішньою, очікується близько +11...+13 градусів.

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Нагадаємо, перший місяць весни добіг кінця. Так, прогноз погоди на 31 березня в Україні досить оптимістичний – Буде дуже тепло.