Чому не можна залишати дитину в машині в спеку – як уникнути перегріву

Не можна залишати дитину в машині в спеку, а щоб уникнути перегрівання, слідкуйте за температурою в салоні і не кутайте малюка
Влітку багато хто змушений переїжджати з дітьми і часто доводиться стояти в авто-чергах, у батьків виникає необхідність вибігти в магазин і т.д. Але в жодному разі не залишаєте дітей одних у машині, нагадує МОЗ України
Влітку панель автомобіля може нагрітися до 70 ° С менш ніж за годину, тому залишати дитину в машині – означає піддавати її смертельному ризику. Навіть якщо на вулиці не світить яскраве сонце і вам здається, що не спекотно, температура в салоні авто може бути вдвічі вищою , ніж зовні: як у парнику
Діти більш вразливі до теплових ударів , ніж дорослі та їх перегрів настане в 3-5 разів швидше, тіло дорослої людини в принципі нагрівається довше – через те, що більше за розміром, ніж у дитини. А дитяче, навпаки, набагато швидше накопичує тепло.
У результаті дитина може загинути від спеки та зневоднення. Тому слідкуйте за температурою в салоні авто, майте при собі запас чистої питної води та не одягайте дітей занадто тепло у спеку .
Як зрозуміти, що дитина перегрілася?
Отримати тепловий удар у машині дитина може під час поїздки. Зверніть увагу, якщо малюк:
- слабкий або навпаки надто перезбуджений,
- його мучить постійна спрага
- дитину нудить, аж до блювання, вона дихає неглибоко, серцебиття почастішало
- шкіра занадто гаряча або навпаки – похолола
- добре розмовляючий за віком малюк почав погано вимовляти слова та речення, то
це ознаки теплового удару/перегріву!
Якщо дитина перегрілася, що робити?
Насамперед потрібно винести малюка у прохолодне місце або в тінь, вмити, обтерти водою, дати попити. Якщо дитина носить памперс, обов'язково зняти, бо він також сприяє перегріву. Якщо у малюка піднялася температура, він втрачає свідомість – терміново до лікарні або викликайте швидку.
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