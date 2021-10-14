5 життєвих лайфхаків, яким нас навчив мультяшний персонаж Вінні-Пух / Фото: скриншот

Бути творчим

У будь-якому разі у Вінні-Пуха були авторські пісні та вірші, які він декламував та водночас підіймав собі настрій. Неважливо, персонаж гуляв, насолоджуючись життям.ю чи падав з дерева через гілку, яка зламалася та завадила йому добратися до вулика з медом. Він розважав себе власною творчістю, яка була для нього розрадою.

Вінні-Пух навчив нас бути творчими / Фото: скриншот

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Під час падіння з дерева він співав:

Мишка очень любит мёд! Почему? Кто поймёт? В самом деле, почему мёд так нравится ему?

А не прощався з життям та не дякував Богу за весь з'їдений у житті мед. Пригадайте згадані слова персонажа та адаптуйте їх під свою "жизу", коли будете "розправлятися" з власними проблемами.

Йти до своєї мети попри неочікувані обставини

Вінніх-Пух у мультфільмі не здавався та йшов до своєї мети. Інколи варіанти, які він придумував, щоб досягти бажаного, були крейзі. Без перебільшень! Ви теж одразу згадали про ідею Вінні-Пуха піти до П’ятачка за надувною кулькою? І полетіти на ній до верхівки дерева, де є вулик з медом.

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Вінні Пух навчив нас йти до своєї мети / Фото: скриншот

Позитивно мислити в складні моменти та не піддаватися депресії

Повернімося до історії з вуликом, до якого Вінні-Пух добрався не з першого разу. П’ятачок йому запропонував дві кольорових кульки, щоб той використав одну з них та долетів до вулика. Вінні-Пух обрав синю та аргументував свій вибір.

Якщо кулька буде синя, то бджоли подумають, що це шматочок неба, – сказав він.

Вінні Пух навчив нас позитивно мислити / Фото: скриншот

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Погодьтеся, що звучить як: "Посплю 4 години, бо дедлайни не відпускають. А зранку прокинусь на зустріч в Zoom з повними силами". Знайомо?

Відпочивати на максимум, якщо є можливість

З П’ятачком у другій серії Вінні-Пух пішов у гості. Вони обрали для посиденьок дім друга кролика, який їх радо зустрів. Хоча візит був неочікуваний для нього. Він пригостив двох друзів порцією меду, але на цьому не завершилось.

Словом, зрештою у кролика на декілька банок продукту стало менше. Бо Вінні-Пух ще з тих любителів відриватися на максимум, якщо є можливість.

Вінні-Пух навчив нас відпочивати на повну, якщо є можливість / Фото: скриншот

Впевнені, схожа ситуація була й у вас. І не заперечуйте, що наступна цитата у вас не асоціюється з довгими посиденьками: "Я лише на один келих ігристого в гості зайду".

Не приховувати свою любов та турботу до оточення

І ми не лише про любов Вінні-Пуха до меду, а й про його турботливе ставлення до друзів. А ще пригод, які щодня були на шляху. Він завжди знаходив вихід із ситуації. Бо робив все з любов’ю у серці.

Вінні-Пух навчив нас не приховувати свою любов та турботу до оточення / Фото: скріншот

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