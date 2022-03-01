Чому краще розраховуватися за продукти безготівково

Чому варто розплачуватись картами в магазинах / Фото: unsplash.com, Колаж: Сьогодні

Після закінчення комендантської години насамперед українці вирушають у продуктові магазини та аптеки, щоб поповнити запаси перед черговими бомбардуваннями. Одним з найголовніших і найгостріших питань у громадян постає наявність готівки. Люди намагаються знайти хоч якісь банкомати та зняти стільки грошей, скільки можливо. Пояснюємо, чому це не варто робити.

Пам'ятайте, часто ми можемо піддаватися паніці і бігти скуповувати все підряд – 10 буханців хліба, 15 пачок антибіотиків про всяк випадок і 5 пачок масла. По-перше, зупиніться, віддихайте, і візьміть найнеобхідніше. Пам'ятайте, ви зможете подужати тільки одну булку, таблетки будуть припадати пилом у вашій аптечці, як і масло залежатися в морозилці, поки ви все це не викинете. В цей час вашому сусідові може просто не вистачити елементарних продуктів харчування.

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Після того, як ви визначитеся зі списком найпотрібніших продуктів, перед вами постане питання – купувати за готівку або використовувати картку. Порада – розраховуйтесь у магазинах та аптеках картами.

Чому

Інкасатори просто фізично не встигатимуть прибувати на місця, привозити та забирати гроші в умовах воєнного стану. Також, наявність грошей у касах магазинів, аптек та АЗС зайвий раз привертатимуть увагу мародерів та диверсантів.

Фахівці всієї країни посилено працюють над тим, щоб забезпечити роботу банківської системи. Якщо в магазині вам відмовляють приймати карти, найімовірніше, працівники порушують закон. Їхня діяльність прирівнюватиметься до мародерства. Варто записати такий інцидент та передати інформацію поліції чи журналістам.

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Пам'ятайте, до припинення війни, започаткованої Путіним, залишилося зовсім небагато. Разом ми сила!

Все буде Україна!

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