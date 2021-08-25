Чому до осені сильніше випадає волосся і що робити

Ближче до осені волосся сильніше випадають і в більшості випадків це нормально / Фото: stocksnap.io

До кінця літа багато жінок (і чоловіки) помічають, що волосся стало випадати більше: і це абсолютно нормально. Чому волосся сильніше випадає до осені, як зрозуміти, що випадання волосся сильне, як зробити волосся міцнішим і блискучішим – розповіла косметолог Яна Коркодим.

Яна Коркодім / Фото: пресслужба

Які причини сезонного випадіння волосся наприкінці літа?

Літо – пора вітамінів, сезонних овочів і фруктів, і, здавалося б, наш організм повинен "дихати" силою. Але за літній період наше волосся добряче постраждали від палючого сонця, гарячого вітру, морської солі або хлорованої води в басейнах. У підсумку верхній шар волосся вигорів, потоншав, став ламкішим.

З наближенням холодної пори року сповільнюються процеси в організмі, наприклад, знижується вироблення естрогену, жіночих статевих гормонів. А естроген впливає на ріст волосся, якщо його недостатньо, волосся може гірше рости і сильніше випадати. А ще не тільки влітку, але восени і взагалі в будь-яку пору року для волосся важливо, щоб організм не відчував дефіцит цілої низки вітамінів і мікроелементів.

Залізо, цинк, вітаміни групи В і інші речовини дуже важливі для здоров'я волосся. Додайте сюди стреси, які є у нас цілий рік, осінню нудьгу, різку зміну температури при виході влітку з приміщення з кондиціонером на спеку і пізньої осені – навпаки, з теплого опалюваного приміщення на холод.

Випадання волосся може "говорити" про гормональний збій або гіповітаміноз / Фото: Depositphotos

Але якщо волосся стали випадати різко, сильно, то це може бути симптомом серйозного захворювання. Часто випадання волосся провокують ендокринні проблеми, хвороби органів травлення і не тільки. Також при проблемах з волоссям можна звернутися до трихолога.

А як зрозуміти, сильно чи ні випадає волосся?

На день навіть у здорової людини випадає близько 100-150 волосин. Якщо ви помітили, що після миття голови волосся буквально "вилазять" пучками, варто придивитися. У разі, якщо волосся, як вам здається, почали випадати сильніше і триває це понад 2-3 місяці, то як мінімум зверніться до свого сімейного лікаря. Найімовірніше, це викликано не зміною сезону, а проблемами зі здоров'ям.

Як зупинити сезонне випадання волосся

Зміцнити волосся в міжсезоння допоможуть вітамінні комплекси для волосся з біотином, залізом, цинком, вітамінами. І не бійтеся, ці комплекси призначені тільки для зміцнення волосся на голові: надлишок "рослинності" на тілі вони не викликають.

Доглядайте за волоссям згідно вашому типу, використовуйте кондиціонери і так далі / Фото: unsplash.com

Комплекси для підтримки здоров'я волосся допомагають поліпшити циркуляцію крові на шкірі голови, налагодити кровообіг, що важливо для гарного росту волосся. Важливо дотримуватися раціонального харчування, раціон повинен бути багатий на білкову їжу, омега-кислоти, тому не забувайте їсти яйця, лляну олію, авокадо, жирну рибу, горіхи, насіння, корисний для волосся гарбуз – осінній продукт.

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Доглядайте за волоссям відповідно до свого типу, не забувайте про поживні маски. А від гарячого укладання, сушіння феном, прасування, будь-якої процедури, яка ще більше висушить волосся, варто відмовитися, якщо локони пошкоджені і волосся стало сильніше випадати.

Не розчісуйте мокре волосся, це його ще сильніше пошкоджує. А коли розчесати волосся складно, використовуйте спеціальні кондиціонери. Не забувайте носити головний убір, коли настане різке похолодання. Також можна робити спеціальні процедури, щоб стимулювати ріст волосся і зміцнити локони.

Які процедури допоможуть зміцнити волосся

Зміцнити волосся і стимулювати їх рости швидше допоможуть мезотерапія (ін'єкційна і суха), а також дарсонвалізація. При мезотерапії в шкіру голови водиться цілий коктейль з корисних елементів, який доставляє їх безпосередньо до волосяних цибулин. Суха мезотерапія виконується стерильною голкою: фахівець робить дрібну і легку перфорацію шкіри голови, за рахунок чого посилюється кровообіг, місцевий імунітет стимулюється і волосся починає рости сильніше.

Дарсонваль – це прилад для фізіотерапії не тільки шкіри голови, він працює за рахунок дії імпульсів змінного струму. Так теж стимулюється кровообіг, що посилює ріст волосся. Можна стимулювати ріст волосся також нанесенням на шкіру голови перцевих настоянок.

Важливо знати! Перцеві настоянки і дарсонваль підходять тільки для людей з жирною шкірою голови. При чутливій і сухій шкірі голови така процедура викличе роздратування і надмірну сухість як шкіри, так і волосся.

Якщо волосся потоншало і випадає, то відмовтеся від сушіння феном і інших термопроцедур / Фото: freepik.com

Якщо ви ніколи не були у косметолога і не розумієте, який у вас тип волосся і шкіри (навіть якщо вони здаються вам жирними), то варто проконсультуватися і відвідати фахівця. Тому що нерідко люди, які вважають своє волосся і шкіру голови жирними, насправді помиляються.

Те ж стосується застосування масок з гірчицею, перцем, цибулею і так далі – перед їх застосуванням потрібно знати свій тип волосся, а також розуміти, чи немає на будь-які інгредієнти в складі маски алергії. Для цього робиться простий алерготест: трохи речовини з готової маски наносять на зап'ястя або шкіру в місці згину ліктя на кілька хвилин.

Якщо немає почервоніння, печіння і так далі, то все гаразд. Також якщо вже після нанесення на волосся маски відчувається печіння, свербіж, потрібно швидше змити все з волосся і шкіри голови.

Нагадаємо, раніше ми писали, навіщо робити скраб для шкіри голови.