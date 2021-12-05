Чому "Дельта" вражає спочатку дітей та молодь – пояснив лікар Комаровський

«Дельта» частіше вражає дітей та молодь, бо на початку вакцинації їх не щеплювали / Фото: Колаж: Сьогодні
"Дельта" мутує, в Україні зафіксовано 11 різних штамів: 60% пацієнтів мають так званий індійський штам, а 40% – десять нових варіантів "Дельти", які набагато небезпечніші і поширюються набагато швидше за початковий штам. Лікар Комаровський у програмі "Ранок з Україною" на каналі "Україна" пояснив, чому зараз хворіє так багато дітей та молодих людей.
Чому частіше зараз на "Дельту" хворіють діти?
У всьому світі статистика вказує на те, що молоді люди хворіють переважно тому, що на початку вакцинації вся увага була спрямована саме на людей похилого віку, – пояснив Євген Комаровський у програмі "Ранок з Україною". – Вони вакцинувалися, тепер почала хворіти молодь.
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Єдина наша зброя – це добрий імунітет та здорова психіка, – сказала психолог Олена Адамова в інтерв'ю для каналу "Україна". – Тому важливим є повноцінний сон і правильне харчування. Потрібно спокійно на все реагувати. Щойно ви відчуваєте, що починаєте боятися, відразу ж переключайте увагу на щось позитивне.
Лікуватись – це означає, що постільний режим не потрібен. Не змушуйте себе їсти. Систематично використовуйте жарознижувальні засоби", – порадив Євген Комаровський у програмі "Ранок з Україною".
Всі свої питання щодо здоров'я і дітей, і дорослих телеглядачі можуть поставити на сторінці програми "Ранок з Україною" @ranok_ua у Instagram.
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