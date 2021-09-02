Від джему з шоколадом до в'ялених з корицею – 5 варіянтів заготівель слив на зиму

Рецепти заготівель зі слив на зиму / Фото: Depositphotos

Якщо ви ніколи не заготовляли сливи на зиму, то пора починати це робити. Наприклад, сливовий джем із шоколадом відрізняється особливим ароматом. Його можна використовувати у випічці. А в'ялені пряні сливи – це смачний соус до м'яса та сиру. Перед тим, як ознайомитися з рецептами нижче, важливо знати, як уникнути плісняви у вашій консервації.

В'ялені сливи

В'ялені сливи / Фото: instagram.com/lena_saleo/

Інгредієнти

1 кг слив

6 зуб. часнику

гілочки чебрецю

крупна морська сіль (кілька пучок)

оливкова олія

розмарин, майоран – за смаком

Спосіб приготування

Сливи помити, обсушити. Розрізати навпіл і видалити кісточки. На деко викласти папір для випічки. Розкласти сливи м'якоттю вгору. Зверху кожну часточку посипати чебрецем, тонко нарізаним часником, трохи посолити і ретельно скропити оливковою олією. Духовку розігріти до 100 градусів і в'ялити приблизно 5 годин. Розкласти в стерилізовані банки, зберігати в холодильнику.

Варення зі сливи на зиму з корицею і апельсином

Варення з слив з цедрою і корицею / Фото: Depositphotos

Інгредієнти

1 кг слив

3 склянки цукру

1 апельсин

1/2 палички кориці

Спосіб приготування

Сливи помити, видалити кісточки. Засипати сливи цукром і залишити на кілька годин. За допомогою гострого ножа зняти з апельсина цедру, зрізуючи її смужками. Щойно слива пустить сік, додати в неї цедру і корицю. Поставити варитися приблизно на 30 хвилин. Прибрати цедру і корицю, розкласти варення по стерилізованих банках. Закатати.

Мариновані сливи на зиму

Сливи в маринаді на зиму / Фото: freepik.com

Інгредієнти

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Міцна м'ясиста слива – скільки увійде в банку

0,5 л води

70 мл оцту 9%

5 ст. л. цукру

1 ст. л. солі

4 лаврове листя

3 зубчики часнику

2 шт. гвоздики

10 шт. запашного перцю

1 ч. л. сушеного розмарину

Спосіб приготування

Сливу наколоти (зубочисткою, голкою), щільно наповнити плодами стерилізовані банки ємністю 1 л, на дно якої поміщені спеції, очищений і нарізаний часточками часник. Закип'ятити воду, остудити приблизно до 70 градусів і залити в банку зі сливами. Банку заповнювати водою не до кінця, сливи пустять сік і рідини стане більше. Залишити до повного охолодження, приблизно на 4-5 годин. Вилити воду з банки в каструлю, додати туди ж сіль, цукровий пісок. Кип'ятити дві-три хвилини, влити оцет. Знову остудити до 70 градусів, спробувати маринад на смак, можливо потрібно додати ще цукру. Залити маринад назад в банку. Прикрити кришкою і залишити до повного охолодження, краще на ніч, потім ще раз злити рідину в каструлю, довести до кипіння, і знову трохи остудити і залити в банку. Закатати банку залізною кришкою, перевернути і укутати теплою тканиною.

Сливовий джем з шоколадом

Сливове варення з шоколадом / Фото: Depositphotos

Інгредієнти

500 г стиглих слив без кісточок

250-350 г цукру

100 г води

50 г гіркого шоколаду

Спосіб приготування

Сливи помити, розрізати навпіл і прибрати кісточку. За бажанням можна нарізати сливи дрібніше, щоб зробити консистенцію варення одноріднішою. Приготувати сироп. Налити в каструлю воду, додати цукровий пісок і довести все до кипіння. Цукор має повністю розчинитися. Коли сироп буде готовий, опустити в нього підготовлені сливи. Довести до кипіння, а потім зменшіть вогонь до мінімуму. Періодично помішуючи, варити сливи 20 хвилин. Відправити до слив в сиропі шоколад, поламаний на дольки. Продовжувати варити ще 10 хвилин, помішуючи. Розлити його в стерилізовані банки, щільно закрити кришками і укутати в рушники або плед. Коли банки з заготовками охолонуть, прибрати їх в комору.

Сливи у власному соку

Сливи у власному соку / Фото: instagram.com/ogorodko/

Інгредієнти

2 кг слив

0,5 кг цукру

Спосіб приготування

Сливи промити і обсушити, розрізати навпіл, видаливши кісточки. Розкласти в банки, пересипаючи цукром. Помістити банки в каструлю з киплячою водою на стерилізацію впродовж 60 хвилин. Якщо сливи осідатимуть під час стерилізації, потроху додавати ще, щоби банка була повністю заповнена. У процесі стерилізації сливи пустять сік, а цукор розчиниться. Простерилізовані банки закатати, перевернути догори дном, укутати і залишити до повного охолодження.

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