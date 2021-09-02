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Від джему з шоколадом до в'ялених з корицею – 5 варіянтів заготівель слив на зиму

Ірина Маслова
2 вересня, 13:52
Приготуйте варення з корицею і апельсином, сливовий джем з шоколадом, в'ялені сливи в духмяних травах та у власному соку. Вибирайте стиглі фрукти із щільною шкіркою

Рецепти заготівель зі слив на зиму / Фото: Depositphotos

Якщо ви ніколи не заготовляли сливи на зиму, то пора починати це робити. Наприклад, сливовий джем із шоколадом відрізняється особливим ароматом. Його можна використовувати у випічці. А в'ялені пряні сливи – це смачний соус до м'яса та сиру. Перед тим, як ознайомитися з рецептами нижче, важливо знати, як уникнути плісняви у вашій консервації.

В'ялені сливи

В'ялені сливи / Фото: instagram.com/lena_saleo/

Інгредієнти

  • 1 кг слив
  • 6 зуб. часнику
  • гілочки чебрецю
  • крупна морська сіль (кілька пучок)
  • оливкова олія
  • розмарин, майоран – за смаком

Спосіб приготування

  1. Сливи помити, обсушити. Розрізати навпіл і видалити кісточки.
  2. На деко викласти папір для випічки. Розкласти сливи м'якоттю вгору. Зверху кожну часточку посипати чебрецем, тонко нарізаним часником, трохи посолити і ретельно скропити оливковою олією.
  3. Духовку розігріти до 100 градусів і в'ялити приблизно 5 годин. Розкласти в стерилізовані банки, зберігати в холодильнику.

Варення зі сливи на зиму з корицею і апельсином

Варення з слив з цедрою і корицею / Фото: Depositphotos

Інгредієнти

  • 1 кг слив
  • 3 склянки цукру
  • 1 апельсин
  • 1/2 палички кориці

Спосіб приготування

  1. Сливи помити, видалити кісточки.
  2. Засипати сливи цукром і залишити на кілька годин.
  3. За допомогою гострого ножа зняти з апельсина цедру, зрізуючи її смужками.
  4. Щойно слива пустить сік, додати в неї цедру і корицю.
  5. Поставити варитися приблизно на 30 хвилин.
  6. Прибрати цедру і корицю, розкласти варення по стерилізованих банках. Закатати.

Мариновані сливи на зиму

Сливи в маринаді на зиму / Фото: freepik.com

Інгредієнти

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  • Міцна м'ясиста слива – скільки увійде в банку
  • 0,5 л води
  • 70 мл оцту 9%
  • 5 ст. л. цукру
  • 1 ст. л. солі
  • 4 лаврове листя
  • 3 зубчики часнику
  • 2 шт. гвоздики
  • 10 шт. запашного перцю
  • 1 ч. л. сушеного розмарину

Спосіб приготування

  1. Сливу наколоти (зубочисткою, голкою), щільно наповнити плодами стерилізовані банки ємністю 1 л, на дно якої поміщені спеції, очищений і нарізаний часточками часник.
  2. Закип'ятити воду, остудити приблизно до 70 градусів і залити в банку зі сливами. Банку заповнювати водою не до кінця, сливи пустять сік і рідини стане більше. Залишити до повного охолодження, приблизно на 4-5 годин.
  3. Вилити воду з банки в каструлю, додати туди ж сіль, цукровий пісок. Кип'ятити дві-три хвилини, влити оцет.
  4. Знову остудити до 70 градусів, спробувати маринад на смак, можливо потрібно додати ще цукру. Залити маринад назад в банку.
  5. Прикрити кришкою і залишити до повного охолодження, краще на ніч, потім ще раз злити рідину в каструлю, довести до кипіння, і знову трохи остудити і залити в банку.
  6. Закатати банку залізною кришкою, перевернути і укутати теплою тканиною.

Сливовий джем з шоколадом

Сливове варення з шоколадом / Фото: Depositphotos

Інгредієнти

  • 500 г стиглих слив без кісточок
  • 250-350 г цукру
  • 100 г води
  • 50 г гіркого шоколаду

Спосіб приготування

  1. Сливи помити, розрізати навпіл і прибрати кісточку. За бажанням можна нарізати сливи дрібніше, щоб зробити консистенцію варення одноріднішою.
  2. Приготувати сироп. Налити в каструлю воду, додати цукровий пісок і довести все до кипіння. Цукор має повністю розчинитися.
  3. Коли сироп буде готовий, опустити в нього підготовлені сливи. Довести до кипіння, а потім зменшіть вогонь до мінімуму. Періодично помішуючи, варити сливи 20 хвилин.
  4. Відправити до слив в сиропі шоколад, поламаний на дольки. Продовжувати варити ще 10 хвилин, помішуючи.
  5. Розлити його в стерилізовані банки, щільно закрити кришками і укутати в рушники або плед. Коли банки з заготовками охолонуть, прибрати їх в комору.

Сливи у власному соку

Сливи у власному соку / Фото: instagram.com/ogorodko/

Інгредієнти

  • 2 кг слив
  • 0,5 кг цукру

Спосіб приготування

  1. Сливи промити і обсушити, розрізати навпіл, видаливши кісточки.
  2. Розкласти в банки, пересипаючи цукром.
  3. Помістити банки в каструлю з киплячою водою на стерилізацію впродовж 60 хвилин.
  4. Якщо сливи осідатимуть під час стерилізації, потроху додавати ще, щоби банка була повністю заповнена. У процесі стерилізації сливи пустять сік, а цукор розчиниться.
  5. Простерилізовані банки закатати, перевернути догори дном, укутати і залишити до повного охолодження.

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