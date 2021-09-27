Осінні пілінги: чи настав їхній час і кому потрібна процедура

Осінні пілінги потрібні всім, але перед процедурою обов'язкова консультація косметолога / Фото: freepik.com

Найбільше після процедури пілінгу побоюються появи пігментації, тому є думка, що процедуру можна робити лише восени. Які пілінги зараз актуальні, чи потрібно взагалі їх робити, чи можна зробити пілінг у домашніх умовах і кому процедура протипоказана – допомогла розібратися косметологиня-естетистка, ін'екціоністка Наталія Погорєлова.

Наталія Погорєлова / Фото: пресслужба

Пілінг і скраб – це одне й те ж?

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Пілінг і скраб – це абсолютно різні процедури: скраб має більш кремоподібний склад, містить абразивні частинки, які шліфують поверхневий роговий шар. За допомогою скрабів можна вирівняти поверхневий шар шкіри (епідерміс), частки скрабу допомагають очистити вже мерві клітини.

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Але на глибокі шари епідермісу скраб, на відміну від пілінгу, ніяк не впливає. Пілінг ж – це розчин або гель, який проникає в глибші шари шкіри, в дерму. Пілінги бувають поверхневі, серединні, поверхнево-серединні і глибинні – за ступенем проникнення в шкіру.

Навіщо використовують пілінги, що процедура дає шкірі?

Легкі пілінги використовують для стимуляції, оновлення клітин епідермісу, тобто верхнього шару шкіри. Також такі процедури допомагають шкірі "сяяти", усуваючи її недоліки: шкіра регенерується, стає м'якшою і шовковистою, вирівнюється її тон.

Процедури пілінгу також допомагають звузити розширені пори, відрегулювати вироблення себума – секрету, що виділяється сальними залозами. І звичайно ж, пілінги допомагають добре розгладити дрібні зморшки. За механізмом впливу пілінги поділяються на ензимні, ферментативні і кислотні (хімічні). Їх теж багато, у складі може бути одна (монокислотний пілінг) або кілька кислот.

Пілінги бувають різні, розраховані на сезонність в тому числі / Фото: freepik.com

Часто, щоб отримати помітний ефект, необхідно зробити кілька процедур кислотного пілінгу: у цьому випадку відсоток кислотності продукту підбирається індивідуально залежно від стану шкіри. Або пілінги з різними відсотками кислотності наносяться пошарово – в косметології використовується різні техніки нанесення пілінгів. Пілінги бувають різні, розраховані на сезонність зокрема.

Які пілінги можна робити восени

У холодну пору року роблять більш глибокі процедури. Серединні, ретинолові пілінги якраз роблять восени і взимку (загалом – з середини жовтня і до початку квітня). Також є кислотні мультипілінгі, які не чинять глибокого впливу, але допомагають корисним речовинам проникнути в шкіру глибше.

Вони стимулюють вироблення колагену і еластину, розгладжуючи дрібні зморшки. Такі пілінги підходять для літа і ранньої осені, коли сонце ще досить активне. Біоревіталізіруючі пілінги спрямовані на вирішення цілої низки проблем: звузити пори, прибрати зморшки, прибрати пігментацію, освітлити шкіру і т.д. Такі пілінги не вимагають довгого відновлення, вони не викликають лущення шкіри.

Важливий момент! Наносити засіб з SPF перед виходом на вулицю, коли сонце ще активне, необхідно навіть після легкого щадного пілінгу.

Чи всім потрібно робити пілінг

Якщо ви хочете мати красиву сяючу шкіру, виглядати молодо – то всім, але питання частоти такої процедури індивідуальне. Якщо шкіра ще молода, без зморшок, без висипань, то раз на місяць можна використовувати легкий пілінг, як процедуру з догляду.

Це допоможе підтримувати шкіру більш сяючою і допомогти речовинам з вашої косметики для догляду ще глибше проникати в шкіру. Якщо шкіра проблемна, з висипаннями, то пілінги важливо робити курсами, але спочатку з'ясувати причину, яка призвела до проблемної шкіри.

Жорсткі пілінги використовую для відновлення шкіри обличчя після лікування акне / Фото: freepik.com

Якщо у вас не просто вискочило кілька прищів, а постійне акне, запалені висипання, то обов'язково потрібно перевірити гормональний фон, переглянути харчування, а робота зі шкірою – вже наступний етап. Плюс, звичайно ж, важливим є правильний домашній догляд за проблемною шкірою. Тут можливі кілька активних курсів пілінгів взимку, а для підтримки – більш щадні пілінги, той же мультипілінг перед літом: у квітні наприклад.

А можна купити засіб і робити пілінги будинку самостійно?

Пілінг вдома робити можна, і навіть є у продажу засоби для поверхневих пілінгів: це здебільшого ензимні пілінги, серветки з AHA-кислотами (альфа-гідроксикислоти або фруктові кислоти). Але обов'язково перед такою навіть домашньою процедурою зверніться за консультацією до косметолога.

Особливо якщо ви раніше ніколи не робили пілінг або відвідували косметолога взагалі. Спеціаліст дасть рекомендації, який засіб підійде для вашої шкіри, як її підготувати перед процедурою, що робити після. Купувати ж самому професійні пілінги і експериментувати вдома не потрібно категорично.

А як вибрати потрібну пілінгову процедуру?

Яка саме кислота в пілінгу потрібна вашому типу шкіри – залежить від конкретної проблеми, і розібратися в цьому допоможе фахівець. Наприклад, чутливій шкірі підходять далеко не всі пілінги, з таким типом шкіри працюють обережніше. Для такої шкіри найкращий пілінг з мигдальною кислотою – він легкий, ніжний, з невеликим відсотком кислоти у складі.

Мигдальна кислота – одна з моїх улюблених, оскільки вона універсальна і підходить також для будь-якого типу шкіри. Вона ще чинить регенеруючу, омолоджуючу, антиоксидантну дію, тобто добре допомагає відновити шкіру, борючись з наслідками окисного стресу. Пілінги з мигдальною, а ще ферулово. кислотою більше підходять для літа і теплої осені, вони сприяють захисту від сонця.

Мигдальні і ферулові пілінги використовують як процедуру для догляду або проходять курсами. Взагалі рекомендується робити курси – це може бути від 4 до 10 процедур, залежить від проблеми. І тільки за реакцією шкіри можна потім визначати, чи потрібен вам пілінг з більш високим відсотком кислоти чи ні.

Для чутливої шкіри рекомендуються гелеві пілінги / Фото: freepik.com

Також для чутливої шкіри краще брати гелеві пілінги, тому що реакція шкіри більш помітна. Водні розчини діють швидше і проконтролювати реакцію шкіри на проникнення пілінгу в її більш глибокі шари складніше. Пілінги на основі гелю також більше підходять для молодої шкіри, ніж для зрілої. А для проблемної шкіри слід вибирати спеціальні пілінги.

Які пілінги рекомендуються для проблемної шкіри

Наприклад, коли акне використовуються пілінги з саліцилової і азелоінової кислоти. Для лікування постакне використовують піровиноградну кислоту, також для проблемної шкіри рекомендовані ретинолові пілінги. Вони особливо підходять для більш пізньої осені і зими: ретинолові пілінги не використовують при активному сонці, тому що ретинол спричиняє змін кольору.

Саме час для таких пілінгів – період з середини жовтня і до березня. Краще такі пілінги пройти за зиму і до весни отримати сяючу рівну шкіру без видимих недоліків. Такі пілінги фототоксичності, після може виникати почервоніння, спостерігається лущення шкіри, особливо якщо концентрація кислоти більше 1%.

Такі пілінги добре відновлюють шкіру після акне і постакне. Ретинол накопичується у тканинах і після настання літа допоможе шкірі уникнути пігментації. Такі процедури роблять 1-2 рази на рік.

Як правильно проводять пілінги

Шкіру очищують, тонізують, потім наносять сам пілінг: кількість його шарів залежить від підготовленості шкіри. Якщо процедура взагалі перша, то вам нанесуть один шар, наприклад, зроблять біовіталізуючій пілінг. Або якщо пілінг не пошаровий, то буде витримуватися певна кількість часу знаходження речовини на обличчі.

Також деякі пілінги нейтралізують спеціальними засобами або змиваються водою. Після цього наносять заспокійливу маску і потім – крем. Спеціаліст, залежно від потреб шкіри, може додати такий спеціальний крем до вашого щоденного догляду.

Сучасні пілінги швидко освіжають шкіру і не вимагають тривалої реабілітації / Фото: freepik.com

Якщо процедура пілінгу проводиться в денний час, то в кінці обов'язково потрібно нанести засіб з SPF: за похмурої погоді з рівнем 50, при сонячної – 85. Щоб уникнути пігментації.

Ретинолові пілінги не вимагають змивання у кабінеті, потрібно буде вмитися вдома через 4 години. Деякі можна витримувати до 8 годин, але обов'язково слухайтеся фахівця і не перетримуйте такі пілінги на обличчі, щоб не мати опіку!

А які пілінги підійдуть для всіх сезонів?

На всі сезони – ензимний пілінг, він добре очищає, звужує пори, прибирає зморшки. Це пілінг для поверхневого шару шкіри, добре зволожить і омолодить, допоможе корисним речовинами з нанесеної після процедури маски більш глибоко проникнути в шкіру. Ензимні пілінги теж добре підходять для чутливої шкіри.

Також для деяких пілінгових процедур важлива передпілінгова підготовка – її призначить косметолог, підбере вам спеціальний крем, лосьйон або "умивалку". Це робиться для підготовки шкіри. Після процедури косметолог призначає догляд, всі моменти ретельно обговорюються.

Є процедури, які не вимагають передпілінгової підготовки і спеціального подальшого догляду. Тому, повторюся: дуже важливо перед процедурою отримати консультацію професійного косметолога.

А чи є протипоказання до пілінгу?

Так, як і до будь-якої процедури. це:

гостра форма застуди, ГРВІ, грип;

загострення хронічних наявних захворювань;

часті герпетичні висипання, активний герпес;

гостре запалення на шкірі – травмовані прищі, акне, відкриті ранки – категорично ні. Але в деяких випадках коли є незапалене акне пілінги роблять, все дуже індивідуально.

Під час лактації та вагітності теж краще не робити глибокі пілінги, ми не знаємо реакцію організму. Крім поверхневого ензімного пілінгу – така процедура не зашкодить мамі й дитині.

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