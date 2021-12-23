Образ дня: Маша Єфросиніна схвилювала чорною сукнею з екстремальним розрізом (фото)

Маша Єфросиніна показала ідеальну фігуру у сукні від українського бренду / Фото: Колаж: Сьогодні

У той час, поки хтось наполегливо намагається вибирати плаття, як у Кім на Новий рік 2022, Маша Єфросіна підкинула ідею своїм фолловерам. Телеведуча з'явилася у шикарній чорній сукні у підлогу на премії.

В Instagram Маші Єфросініної з'явилося фото в нереальній чорній сукні з розрізом до стегна від бренду Dresstoimpress Ольги Слонь з сумкою FROLOV. У ньому телеведуча прийшла на щорічну премію ELLE Style Awards 2021, організовану українським журналом.

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Організатори вручили нагороди дизайнерам та артистам за найстильніші проекти цього року. Серед переможців шоу Маші Єфросініної та Олі Полякової "Дорослі дівчатка".

На сторінці DRESSTOIMPRESS в Instagram з'явилася інформація, що таку сукню можна купити в універмазі ЦУМ на 3 поверсі. Поза всяким сумнівом, у ній ви будете виглядати чудово на новорічній вечірці.

В ЦУМ можна купити таку сукню, як у Маші Єфросиніної / Фото: Инстаграм

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Нагадаємо, що днями сестра Єфросініної та екс-невістка Ющенко відзначила день народження у Москві .