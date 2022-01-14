В Великобритании инфлюенсерам запретят публиковать отретушированные фото

Инфлюенсерам придется признать, есть ли на фото фотошоп / Фото: Колаж: Сьогодні

Звіт компанії з моніторингу програм App Annie показав, що у 2021 році ми почали ще більше часу проводити у соцмережах, що веде до деяких порушень у сприйнятті реального світу. Але новий британський закон хоче зобов'язати змінені у цифровому вигляді тіла у платних постах відображати спеціальний логотип. Влада вважає, що це ефективно протистоятиме зростанню розладів харчової поведінки "простих" людей.

У червні 2021 року поправки, внесені до чинного закону в Норвегії, зробили незаконним для впливових осіб не відмовлятися від ретуші оплаченого посту у їхніх соціальних мережах. Тепер і Велика Британія наслідує цей приклад, висунувши законопроєкт про відображення логотипу на будь-яких зображеннях тіл, змінених у цифровому вигляді, у спробі боротися з дисморфією тіла в Інтернеті.

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З квітня по жовтень 2021 року NHS зазначила, що кількість госпіталізацій стосовно анорексії, булімії та розладів харчової поведінки серед молодих людей віком 17 років та молодших зросла на 41%, що пов'язано зі збільшенням проведення часу у соцмережах під час пандемії.

Новий закон, який отримав назву "Закон про цифрову зміну образу тіла", був запропонований 13 січня доктором Люком Евансом, лікарем загальної практики. По суті, законопроєкт закликає до більшої прозорості стосовно того, коли впливові особи та бренди обробляли фото.

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Якщо комусь заплатили за публікацію в соціальних мережах фотографії, яку він відредагував, або рекламодавці, видавці заробляють гроші на відредагованій фотографії, вони мають бути чесними та відвертими в цьому.

У британському законопроєкті особлива увага приділяється платним публікаціям, тому зображення у соціальних мережах, змінені у цифровому вигляді, які не пов'язані з партнерством із брендом чи комерційними цілями, не повинні відображати логотип.

Йдеться не про те, щоб заборонити вам підфарбовувати ваші весільні фотографії або видаляти ефект червоних очей на постах, це націлено на тих, хто має значний, далекосяжний вплив, а також на тих, хто переслідує комерційні цілі.

– додав депутат.

Але поки що залишається питання: як такий закон застосовуватиметься? Часто програми Photoshop і FaceTune використовуються для тонкої обробки фотографії, яка може бути неочевидною для тих, хто прокручує сторінку, але все ж таки може допомогти створити культуру, яка просуває певний стандарт тіла і білі або неоднозначні в расовому відношенні ідеали краси.

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