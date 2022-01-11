Чому гарним людям легше жити – думка вчених

Вчені: красиві люди менш схильні до тролінгу / Фото: pixabay.com

Нещодавно експерти з відносин розповіли, на що ми звертатимемо увагу в людях у 2022 році, але безглуздо сперечатися: перше, що ми дивимося — це зовнішність людини. Більше того, вчені з'ясували, що приємні на вигляд люди рідше піддаються тролінгу, повідомляє Science Direct.

Дослідники з Великобританії присвятили нове дослідження знаменитостям, адже саме їх прийнято вважати красивішими за "звичайних" людей. Також багато хто проводить пряму паралель між зовнішністю людини та її "внутрішнім змістом".

Реклама

Навіть Михайло Лермонтов у романі "Герой нашого часу" писав:

Зізнаюся, я маю сильне упередження проти всіх сліпих, кривих, глухих, німих, безногих, безруких, горбатих та інших. Я помічав, що завжди є якесь дивне відношення між зовнішністю людини та її душею: ніби з втратою члена, і душа втрачає якесь почуття.

Але, насправді, таке інфантильне мислення притаманне дітям, які виросли, але оманливих архаїчних мислень так і не позбулися. Мозок багатьох дорослих часто автоматично пов'язує зовнішню привабливість із всілякою чеснотою: мудрістю, добротою, скромністю. Але логіки у цьому немає.

Реклама

Говорячи про зірки, психологи пояснюють, що дуже часто гарна зовні людина виявляється далекою від моральних принципів та ідеального іміджу, з яким її пов'язують. Когось "прийнято" вважати гарним, бо так спрацювала піар-команда людини, створивши їй ідеальну картинку образу. Часто такими вважають знаменитостей, запрошуючи їх у різні ТВ-шоу як "експертів" для вираження "авторитетної" думки.

Саме тому люди так неохоче вірять у темні сторони зірок, які часом відкриваються шанувальникам: жорстоке поводження з тваринами, звинувачення у насильстві, педофілія та інше. Нам просто важко усвідомити, що "ідеальні" люди можуть виявитися аморальними особистостями. Інша річ, коли в чомусь звинувачують людину з непересічною, а то й "некрасивою" зовнішністю, — таким звинуваченням ми охоче віримо.

Вчені з'ясували, що селебріті, яких вважають красивими, набагато рідше піддаються тролінгу в Мережі та кібератакам такого роду. Але знаменитості, які ділилися негативним та жорстоким контентом, стали винятком та отримали заслужений хейт, хоча багато користувачів соцмереж продовжували їх захищати.

Реклама

Наше дослідження показало, що знаменитості, мабуть, користуються більшою повагою і вважаються привабливішими за інших користувачів соцмереж, і це забезпечує їм захист від тролінгу в Інтернеті.

— заявив один із авторів статті, старший викладач психології в Університеті Глазго лікар Крістофер Дж. Хенд.

Всього в експерименті взяли участь 309 людей, для яких вимірювали такі показники як зовнішня краса, нарцисизм, макіавелізм і психопатія (темна тріада особистісних рис). Учасники досвіду, що мають відношення до цих пунктів, виявляли менше співчуття жертвам і не вважали жорстоке ставлення до них чимось серйозним і вартим уваги.

Окрім зовнішньої привабливості, на захист від тролінгу та хейту впливав статус людини. І він, у свою чергу, впливав на те, що людину вважали привабливішою. Таке ось замкнене коло.

Також вам буде цікаво, як подолати страх старіння.