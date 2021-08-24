На що найчастіше буває сезонна алергія і як її лікувати

Найчастіше влітку алергія виникає на пилок рослин, сезонні і екзотичні фрукти і сонце / Фото: Сьогодні

Кінець літа – ще не час спокійно видихнути алергікам: цвіте амброзія, ще докучають комахи, переїдання сезонних фруктів, ягід часто призводить до алергічної реакції. Які сезонні алергени турбують нас найчастіше, як зрозуміти, що у вас саме алергічна реакція, і чи можна вилікувати алергію – розповіла лікар-аллерголог, кандидат медичних наук, член Європейської Академії алергології та клінічної імунології Анастасія Левченко.

Анастасія Левченко / Фото: пресслужба

Коли найчастіше виникає алергія і на що?

Загострення алергічних реакцій найчастіше відбувається в весняно-літній сезон. Здебільшого сезонні алергени цього періоду – це пилок рослин, квітів і трав, сонячні промені (ультрафіолет), реакція на укуси комах, сезонні фрукти, ягоди – або незвична для організму їжа, яку ми їмо у відпустці (особливо в екзотичних країнах).

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Крім сезонних алергенів, цілий рік люди страждають від алергії на грибки, домашній пил, шерсть тварин, пилових кліщів, ліки і цвіль. А з приходом різкого похолодання у деяких ще спостерігається і холодова алергічна реакція.

Нині основним сезонним алергеном виступає пилок амброзії, цей бур'ян – потужний алерген, який цвіте з середини до кінця літа. Але людина, що страждає на алергію, не завжди реагує на симптоми. Сезонну алергію можуть приймати за застуду, особливо якщо виявляється захворювання нежиттю або утрудненим диханням.

Як зрозуміти, що є алергія на амброзію, сонце або інший алерген?

Алергічний риніт (нежить) – найпоширеніший симптом алергії. Саме симптоматика підкаже вам, на що саме відбувається алергічна реакція. Наприклад, за чутливості до харчових продуктів з'являється висип на шкірі, почервоніння, аж до появи пухирів, свербіж на шкірі.

Алергічний нежить – основний симптом алергії на більшість подразників / Фото: Depositphotos

Така ж реакція виникає при алергії на сонце і укуси комах. Алергія на пилок, шерсть, інші алергени, які потрапляють в організм при вдиханні, крім нежитю, з'являється кашель, дихання утруднюється, починають текти сльози, в очах "відчуття піску".

А як з'ясувати, на що саме алергія

Звернутися до лікаря-алерголога: фахівець допоможе з'ясувати, на який саме компонент у вас реакція, можливо, навіть не на один (перехресна алергія). І залежно від цього важливо підібрати правильне лікування. Ігнорувати алергію небезпечно для здоров'я: нині дедалі більше алергічних реакцій з'являються не тільки у молоді, а навіть у літніх людей.

Найчастіше від алергії страждають жителі великих міст, оскільки погана екологічна обстановка цьому сприяє. Посилити алергічну реакцію може також безконтрольний прийом медикаментів, вживання неякісних продуктів. Все це впливає на нашу імунну систему: так, навіть поодинокі випадки дихальної алергічної реакції в подальшому може призвести до розвитку бронхіальної астми.

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Чи обов'язково робити алерготести?

Бажано, але далеко не завжди. справжній професіонал може визначити тип алергії, відштовхуючись від свого досвіду. Так, при алергії на пилок рослин у людини часто виникає перехресна алергія на певні продукти – часто це яблука, горіхи, ківі, селеру. Тому так важливо, щоб лікування призначив саме фахівець.

Як же ефективно лікують алергію

Найефективніший і сучасний спосіб лікування алергії – це алерген-специфічна імунотерапія (АСІТ). Такий метод полягає у введенні в організм алергену в наростаючому дозуванні.

На практиці цей метод означає, що людина через певний час просто перестає реагувати на подразник. Однак таке лікування вимагає завзятості пацієнта протягом багатьох місяців і готовності слідувати рекомендаціям лікаря.

А можна просто приймати антигістамінні засоби і все?

Такі препарати прибирають симптоми алергії, але не її причину. До того ж не слід займатися самолікуванням і купувати такі ліки в аптеці. У протиалергічних ліків (як і у будь-яких інших) є побічний ефект. Тільки лікар визначить, чи підходить вам препарат, яку дозування слід вибирати.

При алергії не призначайте собі сам краплі і інші антигістамінні препарати / Фото: Depositphotos

Деякі антигістамінні препарати знижують концентрацію уваги, викликають сонливість, не всі подібні препарати підходять людям похилого віку, також ряд антигістамінних засобів протипоказаний при захворюваннях печінки і нирок. Тому не призначайте їх самі собі!

Чи можна взагалі уникати алергічних реакцій і як

Якщо не контактувати з алергеном, то не буде і реакції на нього. Наприклад, при алергії на сонце не варто перебувати під відкритими променями, особливо в годину-пік, потрібно користуватися сонцезахисним кремом, загоряти в тіні або під навісом.

При алергії на полуницю, цитрусові та інші продукти не варто їх їсти. Знижує прояв алергічних реакцій здоровий спосіб життя, відмова від куріння, продуктів, які містять безліч барвників. Особливо шкідливі такі продукти дітям.

Важливо! У сезон масового цвітіння рослин уникнути контакту з алергенами повністю неможливо, навіть якщо приходити з вулиці і відразу приймати душ, міняти одяг, носити маски та промивати ніс спеціальними розчинами. Тому так важливо (спільно з лікарем) виявити алерген, отримати правильні рекомендації та терапію.

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