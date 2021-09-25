Чи можна захиститися від пневмонії вакциною – відповів лікар Комаровський

Від самої пневмонії немає щеплень, є вакцинація від пневмококової інфекції / Фото: Колаж: Сьогодні

Запалення легенів або пневмонія небезпечна не тільки для малюків, а й людей похилого віку. Чи правда, що від пневмонії врятує щеплення – популярний дитячий лікар розповів в спецефіре " Хард з Влащенко "на телеканалі" Україна 24 " – дивіться відео з 1:29:43.

Чому люди хворіють на пневмонію?

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Запалення легенів – це захворювання, яке не може бути викликане безліччю чинників. Причина пневмонії інфекція – в основному вірусна або бактеріальна. Тому основний алгоритм захисту від запалення легенів такий же, як і від інших респіраторних інфекцій: міцний імунітет, дотримання гігієни і т.д.

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Але дійсно, певна категорія людей більше схильна до захворювань, які викликає пневмокок – і це не тільки запалення легенів.

Чи захистить від пневмонії вакцинація?

Від самої пневмонії немає щеплень, є вакцинація від пневмококової інфекції . Це комплекс хвороб, які викликаються бактеріями пневмокока: не тільки запалення легенів, а ще отити і т.д. Пневмококк найбільш небезпечний також для літніх людей. Сучасна медицина рекомендує вакцинувати від пневмококової інфекції тих, хто старше 65 років / Фото: Flickr

Тому вакцинація від пневмококової інфекції в розвинених країнах рекомендована всім людям старше 65 років. Звичайно в ідеалі в бюджеті країни бути закладені кошти на вакцинацію від пневмококової інфекції населення похилого віку, але у нас таких безкоштовних щеплень для дорослих поки немає .

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