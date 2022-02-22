Чи можна давати козяче молоко дітям – відповідь лікаря Комаровського

Чи можна давати козяче молоко дітям? Євген Комаровський вважає, що до року дітям молоко взагалі не корисне / Фото: freepik.com, Колаж: Сьогодні

Існує помилкова думка, що козяче молоко набагато корисніше ніж коров'яче. Тому батьки намагаються купувати для своєї дитини саме цей продукт. Лікар Комаровський у програмі "Ранок з Україною" на каналі "Україна" розповів, у чому відмінність, та як він відноситься до козячого молока.

За словами Євгена Комаровського, у багатьох мам і бабусь вже багато років існує хибне уявлення про те, що козяче молоко набагато корисніше і дуже відрізняється за своїми властивостями від коров'ячого. Насправді принциповою різниці між ними немає.

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Козяче молоко настільки ж корисне для організму дитини, наскільки корисне коров'яче молоко, – сказав кандидат медичних наук у програмі "Ранок з Україною".

Євген Комаровський пояснив, що існує різниця саме за вигодовуванні дітей першого року життя.

Сьогодні дітям у перший рік життя не дають ні козяче, ні коров'яче молоко, а старшим, якщо немає непереносимості, будь-яке з них корисне / Фото: istockphoto.com

За деякими даними, ці різновиди молока створюються по-різному. Коров'яче молоко згортається у вигляді великої грудки, а козяче – у вигляді дрібних кульок, – сказав лікар-педіатр вищої категорії в інтерв'ю для каналу "Україна". – Саме з цим пов'язані легенди про нереальну корисність козячого молока.

Наприклад, якщо у мами немає молока , дитина намагається дати коров'ячий. Але так як воно створюється у вигляді великого грудки, малюк відригує. Тоді батьки дають йому козяче, і малюк перестає зригувати. Тому люди роблять неправильний висновок: коров'яче молоко не засвоюється

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Сьогодні дітям у перший рік життя не дають ні козяче, ні коров'яче молоко. А якщо дитина старша за рік і в неї немає схильності до зригування, то різниці, яке молоко вона п'є, немає, – сказав Євген Комаровський. – Я однаково добре ставлюся і до коров'ячого, і до козячого молока.

Всі свої питання щодо здоров'я та дітей, і дорослих телеглядачі можуть поставити на сторінці програми "Ранок з Україною" @ranok_ua у Instagram.

Дивіться програму "Ранок з Україною" у будні о 6:30 на каналі "Україна".

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А ще цікаво буде дізнатися, наскільки молоко взагалі корисне і для кого читайте: "Чи справді дітям і дорослим треба пити молоко".