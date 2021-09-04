Мокра сукня Зендаі та інші блискучі наряди третього дня Венеціанського кінофестивалю (фото)

Тіна Кунаки, Зендая, Тімоті Шаламе, Ізабель Юппер / Фото: Getty Images

Улюблені бренди селебрітіс на червоній доріжці 78-го Венеціанського кінофестивалю – Dior, Armani, Gucci і Balmain.

Ми також розповідали, як пройшов другий день фестивалю і в чому на івент прийшли Кірстен Данст, Джессіка Честейн, Зої Салдана та інші.

Сьогоднішня пара фаворитів – Зендая і Тімоті Шаламе (обидва знялися в "Дюні" Вільнева). На акторці бежева сукня Balmain, туфлі Christian Louboutin і прикраси від Bvlgari з діамантами і величезним смарагдом.

Зендая і Тімоті Шаламе / Фото: Getty Images

Тімоті одягнув чорний костюм Haider Ackermann, всипаний кристалами і чорні окуляри.

На червоній доріжці також з'явилися й інші відомі голлівудські зірки: Тіна Кунакі в сукні Armani Privé зі зміїним принтом,

Тіна Кунакі / Фото: Getty Images

Алессандро Мікеле і Дакота Джонсон, звичайно, в Gucci,

Алессандро Мікеле і Дакота Джонсон / Фото: Getty Images

чарівні Меггі і Джейк Джилленхол. На актрисі, до речі, сукня від Prada. Вона дуже любить цей бренд.

Меггі і Джейк Джилленхол / Фото: Getty Images

Акторка Олівія Колман позувала перед фотографами в костюмі від Giorgio Armani і блузі металік з великими гудзиками.

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Олівія Колман / Фото: Getty Images

Ізабель Юппер теж обрала чорне вбрання, від Armani Privé, що блищить також як і костюм Тімоті Шаламе.

Ізабель Юппер / Фото: Getty Images

Італійський фотограф Німа Бенаті відвідала прем'єру "Дюни" в чорній сукні албанського бренду Drenusha Xharra.

Німа Бенаті / Фото: Getty Images

І наостанок – американський стиліст Ло Роуч, який одягав на червону доріжку Зендаю, в костюмі з шифоном і взутті на платформі і каблуках.

Ло Роуч / Фото: Getty Images

Дивіться сюжет про червону доріжку Венеційського фестивалю:

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