Мінімалізм у минулому: головні тренди манікюру у 2022 році

Самые популярные нейл-тренды 2022 года / Фото: Инстаграм

Раніше ми розповідали про трендові дизайни манікюру на весну. Тепер поділимося великими нейл-трендами на 2022 рік.

У світі нігтьового мистецтва набирають популярності нові оригінальні дизайни. Забудьте про прості покриття та нудні елементи, тепер у моді великі елементи та оригінальні задуми. І чим незвичайніший вигляд, тим краще.

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Френч навпаки

Дуже цікаве рішення, яке ніхто не назве банальним та набридлим. Наносьте лак на основу нігтя, ближче до кутикули. І сміливіше експериментуйте з відтінками та текстурами.

Стікери

Один з головних бьюті-елементів у 2022 році і не тільки в манікюрі, а й у макіяжі, благо серіалу "Ейфорія", стікери та наклейки. З ними можна грати та фантазувати будь як. Не варто обмежуватися і намагатися бути ненав'язливими – чим більше наклейок, тим крутіше.

Рельєфність

Те, що раніше здавалося дивним, сьогодні у моді. 3D-манікюр буде виглядати актуально та дуже стильно на нігтях сміливих дівчат, які не боятимуться привертати до себе багато уваги. Однією з головних нейл-тенденцій стане імітація крапель на нігтях.

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Дзеркальні нігті

Цей дизайн давно знайшов своїх шанувальників. Він завжди виглядає виграшно та дуже стильно. З такими нігтями хоч на вечірку, хоч на море. Можна повністю покривати нігті "дзеркалом", можна окремі ділянки, як у дизайні френча.

Відтінок Very Peri

Головний колір 2022 року Very Peri по Pantone буде актуальним у всьому. Не омине це і нігтьовий дизайн. Всі відтінки фіолетового будуть актуальними, як ніколи. Можна робити однотонне покриття, можна гратися з дизайном.

Різнокольоровий френч

Френч – це одвічна класика, яка ніколи не вийде з моди. Але для тих, кому звичний його варіант вже давно здається банальним і нудним, є пропозиція зробити кінчики нігтів кольоровими.

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Шахова дошка

Один з головних нейл-трендів на 2022 рік – візерунок у вигляді шахівниці. Можна грати з різними відтінками та варіаціями: хоч класичні чорно-біла шахівниця, хоч різні кольори на кожному пальці.

Ретрохвилі

Улюблений нейл-тренд 2021 продовжує набирати популярності і в 2022 році. Звивисті лінії різних форм та кольорів ідеально доповнять ваш образ, зроблять його набагато яскравішим та цікавішим.

Бежевий

Бежеві та тілесні відтінки не скоро вийдуть з моди, тому, якщо ідей немає – він завжди виглядатиме красиво та стильно. До того ж нюдові нігті підійдуть абсолютно до будь-якого образу.

Нагадаємо, що Pantone назвав головні відтінки осені 2022. Ці кольори також будуть актуальними на ваших нігтях.

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