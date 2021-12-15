У Києві пройде ресейл вживаних речей, аби допомогти дітям. Як взяти участь

Благодійна ініціатива MILK KIDS RESALE X Olena Pinchuk Foundation / Фото: Колаж: Сьогодні
З огляду на питання, куди подіти старі дитячі речі, MILK KIDS еко концепт-стор придумали благодійну ініціативу, заручившись підтримкою Фонду Олени Пінчук.
Основна мета – це вторинне використання речей, щоб допомогти дітям. Так, 100% коштів з перпродажу цих речей підуть на проект "Мобільні клініки" Фонду Олени Пінчук, який допомагає дітям, що живуть з ВІЛ/СНІД.
Як допомогти?
Протягом листопада-грудня принесіть в MILK KIDS еко концепт-стор, що навпроти Костелу Св.Миколая будь-яку, куплену річ у MILK KIDS (одяг, взуття, аксесуари або іграшки) та здайте її RESALE бокс. Також будут прийматись речі куплені поза концепт-стором.
Умова лише одна: річ має бути чистою та в гарному стані. Потрібні розміри від 0 до 18 років.
Таким чином ви доможете дітям! Організатори влаштують перепродаж цих речей за символічними цінами аби дати можливість ще більшій кількості батьків обрати для своїх дітей речі свідоміх брендів, виготовлених з натуральних або перероблених метеріалів.
#MILKKIDSRESALE відбудеться протягом 18-19-20 грудня на території Бізнес-центру Торонто. Окрім благодійного ресейлу можна також прослухати лекції відомих лідерів думок у ресторані BASSANO. Вхід за символічну ціну – 100 грн за квиток.
Средед спікерів:
Придбати квитки можна за посиланням.
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